Stralsund: Rotarier gaben über 700 Mal den Piks

Stralsund

Darauf haben die Bürger offenbar gewartet. Schon eine halbe Stunde vor dem Start zum Impftag des Rotary Clubs Stralsund reihten sich die Menschen über die Länge des Parkplatzes. Zahlreiche Mitglieder und Unterstützer des Clubs sorgten mit ihrer guten Organisation jedoch für einen reibungslosen Ablauf und eine zügige Abarbeitung.

Wie geplant wurden die Vakzine von Biontech Pfizer und Moderna verabreicht. „1200 Dosen des Biontech-Vakzin haben wir bestellt, 30 haben wir aber nur erhalten. Später haben wir diesen Impfstoff noch durch einen befreundeten Arzt nachgeliefert bekommen“, berichtete Club-Mitglied und HNO-Chefarzt Prof. Carsten Bödeker, der diesen Impftag initiiert hat. Aber auch hier behielt das Team am Empfang im aufgestellten Zelt anhand einer Strichliste den Überblick. Mit 1000 Dosen des Moderna-Impfstoffes sah man sich auf den Ansturm jedoch gut vorbereitet.

Sechs Impfstellen richtete das Team in der zweiten Etage des Ärztehauses ein, wovon zwei für Biontech vorgesehen waren. „Dass uns diese Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt wurden, ist ideal“, dankte Club-Präsident Stefan Suckow. Für diese besondere Aktion erwies es sich außerdem als Vorteil, dass die meisten beteiligten Ärzte Club-Mitglieder sind und auch ihr Fachpersonal aus der Praxis für diese Aufgabe gewinnen konnten.

Schnell und unkompliziert ohne Termin

Über den schnellen, unkomplizierten Ablauf freute sich Justin Nagel, der sich schon kurz nach dem Start am Morgen einreihte. „Die Wartezeit war kurz und die Leute dafür nett“, meinte der 19-Jährige. Er wollte sich seinen Booster ursprünglich im Impfzentrum abholen und hatte dafür auch schon einen Termin vereinbart. „Den musste ich aber absagen, da ich ihn dienstlich dann doch nicht wahrnehmen konnte. Aber an der Hotline hat man mich dann auf diese Möglichkeit hier aufmerksam gemacht“, erklärte der Stralsunder, der sich anschließend im Zimmer von Prof. Dr. med. Johannes Plath von Schwester Lilly den Piks geben ließ.

Auch für Antje Sehm kam das Angebot des Rotary Club gerade passend. „Ich habe es bei Facebook gesehen und mich recht spontan entschieden hierher zu kommen“, sagte die Stralsunderin. Den Weg machte sie aber nicht allein, sondern überredete auch gleich noch ihre Freundin. „Einen passenden Termin im Impfzentrum über die Hotline zu bekommen, ließ sich schlecht organisieren, wenn man arbeitet und Kinder zu betreuen hat. Daher passte es und ich bin gleich mitgegangen. Nun haben wir es hinter uns“, meinte Claudia Papkala. Beide Frauen holten sich am Samstag ihre Booster-Impfung von Moderna.

Über 700 Impfungen am Rotary-Impftag

Am Ende des Tages blickte Präsident Stefan Suckow zufrieden auf diese besondere Clubaktion, mit einer Vorbereitungszeit von 14 Tagen, zurück. „Wir hatten insgesamt wohl um die 50 Helfer, bestehend aus unseren Clubmitgliedern und freiwilligen Unterstützern. Sieben Impfärzte waren im Einsatz, andere haben die Menschen empfangen und bis zur Impfung geführt“, lobte Stefan Suckow sein Team.

Nach einem ersten Überblick zum Feierabend sind nach Schätzung von Prof. Carsten Bödeker um die 700 Dosen verimpft worden. „Erfreulich dabei war, dass wir auch um die zehn Prozent Erstimpfungen durchgeführt haben. Darunter waren einige unter 18 Jahren, aber auch eine über 80-Jährige“, berichtete der Arzt. Ob solch eine Aktion des Clubs wiederholt werden kann und sollte, wird eine ausführliche Auswertungen zeigen. Die Nachfrage zeigte aber, dass Impftage ohne Terminvergabe gefragt sind, wenn es die berufliche oder private Situation erschwert, langfristig im Voraus einen Termin über die Impfhotline zu vereinbaren. „Mit solchen Aktionen hinkt unser Landkreis leider hinterher“, so Carsten Bödeker.

Das Impfzentrum am Strelapark zog am Samstag ebenfalls zahlreiche Impfwillige an. Während der Vormittag den Menschen mit Termin reserviert war, konnte man am Nachmittag auch hier spontan für eine Impfung ausschließlich mit dem Biontech-Vakzin erscheinen. 350 Dosen standen dafür ab 13 Uhr bereit, was hier ebenfalls für eine Menschenschlange am frühen Nachmittag sorgte. Zum Feierabend um 17 Uhr ging man davon aus, etwa 300 Spritzen verteilt zu haben.

Von Wenke Büssow-Krämer