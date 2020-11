Stralsund, Rügen und die Region: Diese Schulen sind von Corona betroffen

Stralsund

Mehrere Schulen im Landkreis Vorpommern-Rügen haben aktuell vereinzelte Fälle von Coronavirus-Infektionen zu verzeichnen. Stefanie Skock, in der Kreisverwaltung in der Öffentlichkeitsarbeit tätig, gibt einen aktuellen Stand (Dienstag, 10 Uhr).

Demnach ist bisher zum letzten Mal am vergangenen Sonnabend ein Coronafall bei einer Schülerin festgestellt worden. Das Mädchen besucht die Regionale Schule „Am Rugard“ in Bergen auf Rügen und ist eine Kontaktperson einer infizierten Person aus dem Landkreis. Für die Schülerin und ihre Kontaktpersonen wurde Quarantäne angeordnet, die voraussichtlich bis zum 19. November andauert.

Betroffen ist auch die Freie Schule Rügen in Dreschvitz. Am 5. November wurde bei einer Schülerin, die ebenfalls Kontakt zu einer infizierten Person hatte und deshalb getestet wurde, das Virus nachgewiesen. Sie und ihre Kontaktpersonen befinden sich voraussichtlich bis zum 18. November in Quarantäne. Die Lehrkräfte der Schule wurden bereits getestet: Alle Ergebnisse fielen negativ aus.

Acht Folgefälle an Stralsunder Schule

Auch am Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium in Bergen gab es einen Fall. Er wurde am 4. November bekannt. Die Testungen der Lehrer fielen negativ aus. Am selben Tag bestätigte sich ein Fall an der Regionalen Schule „ Hermann Burmeister“ in Stralsund. Lehrer und weitere Angestellte wurden getestet. Folgefälle sind bisher nicht aufgetreten. Eine weitere Infektion an dem Tag wurde an der Regionalen Schule Sassnitz bekannt. Lehrer und symptomatische Schüler wurden getestet. Positive Ergebnisse gibt es bisher nicht. Die angeordnete Quarantäne für die Kontaktpersonen an allen drei Schulen soll am 13. November enden.

Am 4. November gab es zudem einen Infektionsnachweis an der Grünthal-Gesamtschule in Stralsund. Dort hatte sich eine Lehrerin bei einer anderen Person im Landkreis infiziert. Weitere Testungen ergaben, dass sich sieben Schüler ihrer Klasse und ein Schüler einer anderen Klasse angesteckt haben. Die angeordnete Quarantäne endet am 19. November.

Fälle weiterhin nur vereinzelt

Am Donnerstag, 12. November, endet sie für eine Klasse der Stralsunder Marie-Curie-Schule. Dort gab es am 27. Oktober einen Fall. In der Folge stellten sich drei weitere Infektionen unter den Schülern sowie eine bei einer Lehrkraft heraus.

Einen weiteren Fall gab es am 3. November an der Grundschule „ Friedrich Adolph Nobert“ in Barth. Eine Lehrkraft und in der Folge ein Schüler wurden positiv getestet. Die Quarantäne endet am 13. November. Ebenfalls am 3. November wurde ein Fall an der CJD Gesamtschule Sellin bekannt. Alle weiteren Testergebnisse fielen negativ aus, die Quarantäne ist bereits beendet.

Diese Schulen sind wieder virusfrei

Mittlerweile überstanden sind die Infektionsgeschehen an der Regionalschule „ Robert Koch“ in Grimmen und an der Diesterweg-Regionalschule in Stralsund, wo es Ende Oktober je einen Fall unter den Schülern gab. Dies gilt ebenfalls fürs Sonderpädagogische Förderzentrum in Bergen, wo ein Fall unter den Angestellten nachgewiesen wurde. Folgefälle ergaben sich nicht, die Quarantänezeit ist beendet.

Von Kai Lachmann