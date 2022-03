Stralsund: SIC koordiniert Hilfsangebote für ukrainische Flüchtlinge 

Stralsund

Die Hilfsbereitschaft der Stralsunder für ukrainische Flüchtlinge bleibt auf hohem Niveau. Höchste Zeit, dass da mehr Struktur reinkommt. Die Stralsund Innovation Consult (SIC) gründet deshalb mit Unterstützung von Stadt und Landkreis einen Stab, der Hilfen koordiniert und sich ums Sammeln und Verteilen von Spenden kümmert. Leiten wird ihn Ernst-Dieter von Allwörden: „Als pensionierter Polizeibeamte kann ich es einrichten und helfe gerne ehrenamtlich.“

Das sieht konkret so aus: Spenden sollen künftig nicht mehr im Nachbarschaftszentrum Grünhufe abgegeben werden, sondern beim Kaufhaus der SIC in der Rostocker Chaussee 110 (dort, wo auch das Impfzentrum des Landkreises ist). „Damit andere Stellen nicht überlastet werden, schaffen wir hier einen zentralen Anlaufpunkt“, sagt Ariane Kroß, Leiterin der SIC. „Wir können das leisten.“ Ehrenamtliche Stabsmitarbeiter bringen die gesammelten Sachen in die Maxim-Gorki-Straße 32, sortieren und lagern sie dort. Dafür werden noch Regale benötigt, am besten Schwerlastregale.

„Wir wollen vorbereitet sein“

Mit den Spenden sollen ukrainische Flüchtlinge versorgt werden – entweder nach ihrer Ankunft in Stralsund, an der polnisch-ukrainischen Grenze oder auch in der Ukraine. „Wir wissen noch nicht, wie viele Menschen zu uns kommen werden, aber wir wollen vorbereitet sein“, sagt Sebastian Tacke, der sich weiterhin engagiert. Der Hotelier hatte bereits einen Hilfskonvoi aus der Hansestadt an die polnisch-russische Grenze auf die Beine gestellt und ukrainische Flüchtlinge in seinem Stralsunder Hotel untergebracht. Möglich sei auch, dass ein weiterer Hilfskonvoi mit Spenden gen Osten fährt. Oder dass Transporter von anderen Hilfskonvois, die nur halbvoll sind, mit Stralsunder Spenden aufgefüllt und dann ins Grenzgebiet fahren.

„Benötigt werden nun vor allem Verbandszeug, Babynahrung und Hygieneartikel“, listet Ariane Kroß auf. Um keine Neid-Debatte aufkommen zu lassen: „Die bestehenden Angebote, etwa die Kleiderkammer oder das Sozialkaufhaus, bleiben bestehen so wie sie sind“, sagt Sebastian Tacke. Niemand müsse auf etwas verzichten.

Auch finanzielle Spenden möglich

Zudem gibt es jetzt auch eine offizielle Möglichkeit, an eine Stralsunder Institution Geld zu spenden. „Es fließt zu 100 Prozent in die Hilfen. Davon wird nichts für Verwaltung oder andere Sachen verwendet“, erklärt Ariane Kroß. Auch Spendenquittungen können ausgestellt werden. Das Geld solle genutzt werden, um beispielsweise Sprit für Hilfskonvois zu bezahlen oder um Sachen zu kaufen für hier ankommende Flüchtlinge, etwa Medikamente oder ungetragene Unterwäsche.

Spendenkonto: Sozio-kultureller Förderverein, IBAN 80 1505 0500 0100 0520 02. Kennwort: Ukraine

Von Kai Lachmann