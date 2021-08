Stralsund

Fast wie in Berliner Sitzungssälen: Als Olaf Scholz am Samstagabend in Stralsund ankam, blies ihm der Gegenwind garstig ins Gesicht, diesmal aber aus der Wetterkammer. Der Vize-Kanzler, zum ersten Mal in der Hansestadt am Sund, nahm es, wie die Leute hier oben so sind: Norddeutsch herb. Da hält man eine steife Brise schon aus.

Zunächst beim Fischbrötchen-Essen auf der Hafeninsel, inzwischen ein Pflichttermin für Politik-Prominenz aller Parteien bei einer Stralsund-Stippvisite. Zu Fuß ging es dann in der ganzen Traube aus Fotografen und Personenschützern auf den Alten Markt, wo SPD-Kreisvorsitzende Beatrix Hegenkötter derweil all jene vorgestellt hatte, die für die Sozialdemokraten in Land- oder Bundestag wollen. Auch die Band „Just for Fun“ ließ sich von den Windböen nicht daran hindern, die Besucher zu unterhalten.

Eingeschworen auf Wahlkampf

Und schon war es da, das Schwesig-Scholz-Doppel, wie versprochen, ging es 20 Uhr auf die mittlerweile sturmerprobte Bühne vor geschichtsträchtiger Rathaus-Kulisse. Die Ministerpräsidentin übernahm die Begrüßung und schwor die Zuhörer energisch auf Wahlkampf ein. „Viele müssen mit einer kleinen Rente auskommen, obwohl sie ihr ganzes Leben gearbeitet haben, das kann nicht sein. Es geht um Respekt vor der Lebens- und Arbeitsleistung... Und wenn einer das schafft, dann Olaf Scholz. Er hat gezeigt, dass er kann, und er kann – er kann Kanzler.“

Olaf Scholz kämpferisch

Olaf Scholz, Kanzlerkandidat und Spitzenkandidat der SPD, antwortet während einer Wahlkampf-Veranstaltung vor dem Rathaus in Stralsund auf Fragen von Bürgern. Quelle: DPA/Stefan Sauer

Überraschend kämpferisch dann auch der SPD-Bundesfinanzminister, wenngleich man ihm die Strapazen der letzten anderthalb Jahre ansah. Der Kanzlerkandidat warb für mehr Respekt in der Gesellschaft, für Zusammenhalt und eine ordentliche Bezahlung derer, die wenig verdienen, für gute Arbeitsplätze, wichtig für das Verhältnis Wirtschaft und Arbeit. „Doch eins geht nicht: Steuersenkungen für die, die viel Geld haben oder verdienen.“ Da war ihm der Applaus der etwa 300 Besucher auf dem Alten Markt, die von erstaunlich viel Polizei „umrandet“ wurden, sicher. Und auch der in der SPD dieser Tage viel zitierte Kurswechsel, „um die Zukunft zu gewinnen“, durfte natürlich nicht fehlen.

Kritik von Solo-Selbstständigem

„Wie soll man mit 400 Euro Hartz IV klarkommen. Das geht nicht, da muss Geld hin, scheiß doch auf die maroden Brücken“, sagte ein junger Mann in Tarnhose. Ein anderer wollte wissen, was die SPD für den Klimaschutz tun will. Ein Solo-Selbstständiger betonte, dass ihm in der Pandemie der Respekt gefehlt habe. „Wir haben die Corona-Entscheidungen mitgetragen, aber wir haben null Bundeshilfen bekommen.“ Das hielten die Künstler nicht noch mal aus. Seine Bitte sinngemäß: Man muss mit den Betroffenen reden, damit die Hilfen beim nächsten Mal ankommen.

Was sagen die Stralsunder?

Und wie kam der rote Vize-Kanzler im schwarzen Vorpommern an? „Also ich schwanke noch zwischen SPD und Linker, alles andere ist für mich unwählbar“, sagte eine junge Stralsunderin. In einem Dilemma sah sich eine Mittfünzigerin: „Von den Kanzlerkandidaten gefällt mir Scholz am besten, aber leider kann man ihn nicht direkt wählen...“ Und eine heimische Genossin meint nach gut einer Stunde im Sturm: „Ich fand gut, dass er sich hier mit Durchsetzungskraft gezeigt hat, anders, als es im Fernsehen rüberkommt.“

Einer, der viele Stürme gemeistert hat, wurde Olaf Scholz von den Gastgebern überreicht. Zwar in Flaschenform, aber als Mutmacher durchaus geeignet: Ein echtes Störtebeker-Sixpack. „Aber Sie wissen, wie der endete...“, konterte der Vize-Kanzler und schnappte sich schnell das Bier, bevor er vor der Bühne Fotowünsche erfüllte.

Von Ines Sommer