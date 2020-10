Stralsund

Dreimal wurde „Das Abendland“ der dänischen Autorin Julie Maj Jakobsen seit dem 18. September bereits im Stralsunder Theater gezeigt. Diese deutsche Erstaufführung ist ein hochbrisantes Schauspiel über den Umgang mit Flüchtlingen. Am 16. Oktober folgt die nächste Vorstellung.

Dass diese Inszenierung ein „harter Aufschlag“ ist, sei ihm bewusst, sagt Intendant und Regisseur Dirk Löschner. Und wer „Das Abendland“ gesehen hat, wird ihm recht geben. Denn die sieben Schauspieler plus Live-Musiker Sebastian Undisz fordern die volle Aufmerksamkeit des Zuschauers. Und das in vielfach auch ungewohnter Weise.

Anzeige

Erstes Nachgespräch seit Corona

Am Montagabend gab es nun die Möglichkeit, sich mit allen Fragen an den Regisseur, den Dramaturgen Oliver Lisewski und Schauspieler Felix Meusel zu wenden. Dazu war erstmals seit Corona wieder zu einem Nachgespräch eingeladen worden. Das Theater hatte dieses zusammen mit der Migrations- und Integrationsbeauftragten der Hansestadt Stralsund, Anja Schmuck, organisiert. Es fand im Löwenschen Saal des Rathauses im Rahmen der derzeit stattfindenden Interkulturellen Woche statt.

Während der Nachbesprechung mussten die Teilnehmer Abstand zueinanderhalten. Quelle: Reinhard Amler

Auch wenn nur ein gutes Dutzend Theaterfreunde gekommen waren, gab es eine ausgesprochen lebhafte, tiefgründige und anspruchsvolle Diskussion. Es blieb nicht nur beim Reden über das Geschehen auf der Bühne, denn mit Nourulhuda Kassem war auch eine 24-jährige Syrerin ins Rathaus gekommen, die mit ihrer Familie vor dem Krieg in ihrer Heimat geflohen ist und jetzt in Stralsund lebt. Die junge Frau hofft, ihr in Damaskus begonnenes Studium als Zahnärztin bald in Deutschland fortsetzen zu können. Im Moment lerne sie dafür fleißig Deutsch und bewältige viel Papierkram, berichtete sie. Vor allem am Anfang war es schwierig, zurechtzukommen, sagte sie. „Man musste die Zähne zusammenbeißen.“

Nourulhuda Kassem ist vor dem Krieg in Syrien geflohen. Sie hofft, bald ihr Zahnmedizin-Studium fortführen zu können. Quelle: Reinhard Amler

Keiner soll rein, keiner raus

Auch im „ Abendland“ tritt eine syrische Frau auf. Sie steht plötzlich inmitten der Gäste in einer Raststätte, vor der sich zunehmend immer mehr Flüchtlinge versammeln. Drinnen weiß niemand, wie man mit der Situation umgehen soll. Deshalb schließt das Personal alle Türen zu. Keiner soll rein, keiner raus. Genau so war auch das Nachgespräch am Montag überschrieben.

Natürlich brachte die Diskussion keine Lösungen für die Fluchtbewegungen nach Europa. Aber das ist ja auch nicht Aufgabe von Theater. Es sei ja schon etwas erreicht, wenn der Kopf weiterarbeitet, nachdem man das Theater verlassen hat, meinte Dramaturg Oliver Lisewski. Dem widersprach niemand.

Vor- und Nachbesprechungen Vor- und Nachbesprechungen der gezeigten Stücke will das Theater Vorpommern trotz Corona wieder vermehrt anbieten. So soll es ab November wieder 15-minütige Werkseinführungen im Foyer geben. Laut Intendant Dirk Löschner müsse allerdings bei zu vielen Interessenten Mundschutz getragen werden, sollten zu viele Interessenten erscheinen. Ähnliches gelte auch für Nachgespräche, die ab Dezember wieder laufen sollen. Zudem wird es am 20. Oktober um 19 Uhr erstmals auch wieder eine öffentliche Probe geben, wie Helga Haase von der Presseabteilung des Theaters informiert. Einstudiert wird die Oper „Drei Wasserspiele“. Die weiteren Termine des Stücks „ Abendland“ von Julie Maj Jakobsen in der Fassung von Sascha Löschner: 16. Oktober, 19.30 Uhr, Stralsund, sowie am 18. Oktober und 8. November jeweils um 18 Uhr und am 5. Dezember um 19.30 Uhr in Greifswald. Tickets: 0 38 31 / 26 46 124, an der Theaterkasse oder über www.theater-vorpommern.de.

Verweis auf Moria

Schauspieler Felix Meusel verwies während des Gesprächs noch einmal auf die furchtbare Katastrophe von Moria auf der griechischen Insel Lesbos, die das „Das Abendland“ ja im wahrsten Sinne des Wortes brandaktuell macht. Aber es war wie so oft: Kurz wurde hingeguckt, meinte Meusel. Und jetzt, da ein neues Zeltlager entsteht, richten sich die Suchscheinwerfer wieder auf andere Themen. Das Problem bleibt ungelöst. Genauso wie im Stück.

Es fehlt vor allem am Austausch und am Lernen, miteinander umzugehen, sagte Lisewski und sprach damit vor allem Abschottung und Abwehr an. Anja Schmuck unterstrich, dass sie in ihrer mittlerweile über dreijährigen Arbeit mit Flüchtlingen erkannt habe, dass es nicht ausreiche, nur von ihnen zu verlangen, sie mögen sich integrieren.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

„Menschen sind doof, wenn sie Ausländer sind“

Auch die andere Seite, also wir Deutsche, müssten bereit sein, dies zu unterstützen. Da bleibe auch in Stralsund noch sehr viel zu tun, resümierte die Juristin. Erst kürzlich habe sie von einem etwa sieben- oder achtjährigen Mädchen in Grünhufe hören müssen, dass Menschen doof seien, weil sie Ausländer sind. Es gibt also auch noch viel Lernbedarf.

Von Reinhard Amler