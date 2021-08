Stralsund

Unfall im Hafen der Hansestadt: Ein Fahrgastschiff der Weißen Flotte stieß am Mittwochnachmittag beim Ablegen rückwärts gegen den an seinem Liegeplatz vertäuten Kutter „Anja“. Wie die Polizei mitteilte, wurden dabei zwei Personen verletzt.

Die beiden Frauen arbeiteten im Imbiss des Fischkutters. Beim Aufprall stürzten sie und erlitten Verbrennungen durch heißes Fett aus der Fritteuse. Rettungskräfte versorgten die Frauen, eine stationäre Behandlung war aber nicht erforderlich. „Die zwei sind jetzt mindestens drei Wochen krankgeschrieben. Eine Kollegin hat sogar schwere Verbrennungen davongetragen“, berichtete eine Angestellte am Donnerstag.

Das Passagierschiff „Gellen“ war auf dem Weg zur Insel Hiddensee. Da es sich um eine Betriebsfahrt handelte, befanden sich keine Passagiere an Bord. An beiden Schiffen entstanden Schäden. Die genaue Höhe blieb zunächst unklar.

Auf der „Anja“ geht der Betrieb schon wieder weiter

Der Kutter „Anja“ habe vorne und hinten einiges abbekommen, sagt die Angestellte am Donnerstag. Bei der „Gellen“ wurde die Heckplattform eingedrückt. Neben der Schadenshöhe herrscht auch noch Unklarheit über die Ursache des Unfalls. Die Stralsunder Wasserschutzpolizeiinspektion hat Ermittlungen aufgenommen.

Am Tag nach dem Unfall war auf und auch vor der „Anja“ bereits wieder normaler Betrieb. Menschen standen an, um sich Fischbrötchen, Bratwurst, Pommes, Cola und Co. zu kaufen.

Von Barbara Waretzi