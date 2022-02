Stralsund

Es war, ist und bleibt bis in alle Ewigkeit kompliziert in Sachen Liebe zwischen den Menschen. Über die amourösen Wirrungen und Irrungen zwischen Mann und Frau konnte William Shakespeare wie kaum ein anderer Autor der Weltliteratur so meisterhaft dichten und mit der Komödie „Ein Sommernachtstraum“ schuf der 1564 in Stratford-upon-Avon geborene Globe-Theatre-Hausdichter ein poetisches Feuerwerk.

Dieses anspruchsvolle Stück brachte die Regisseurin und StiC-er Theaterpädagogin Claudia Bieber mit Schülerinnen und Schülern der 12. Klasse vom Schulzentrum am Sund auf die Bühne der Alten Eisengießerei. Am Donnerstagabend erlebte die Sommernachtstraum-Aufführung ihre umjubelte Premiere, die Glanzpunkte in vielerlei Hinsicht setzte.

Egeus’ Tochter Hermia (Cosima Suter) und Lysander (Marlon Leube) verbindet eine große Liebe voller Leidenschaft, aber auch ebenso große Verwirrungen bestimmen ihre Beziehung. Quelle: Christian Rödel

Zauberhafte Gewänder vor verträumter Kulisse

Die Kostüme, geschneidert von Christiane Vogel, und das Bühnenbild, entworfen von Andreas Schuld, waren eine Augenweide: Der bunt flirrende zauberhafte Elfenwald nahm zwar nur einen kleinen Raum auf der Bühne ein, aber die Protagonisten schienen sich in ihm wie in einem Labyrinth zu verlaufen. Die floral gemusterten Kleider von Hermia, Helena und der Elfenkönigin Titania wirkten als Gewänder betörend leicht und die männlichen Helden wirken dagegen in ihren weißen Hemden und dunklen Hosen eher klassisch streng gestylt. Der Elfenkönig Oberon setze mit seinem klassischen Jackett modisch noch einen drauf und stritt sich nach Herzenslust mit seiner Frau Titania, die sich als Mutter Natur im Traum doch tatsächlich in einen Esel verliebt.

Titania-Darstellerin Merle Dotzlaff verkörperte diese Herrscherin als eiskalte, jedoch zugleich auch sinnliche Frau voller Machtgier einfach überzeugend. Dieser Liebesreigen weitet sich aus, spielt im antiken Athen und in einem angrenzenden Elfenwald nehmen die amourösen Verwicklungen ihren irrwitzigen Lauf. Hermia liebt Lysander und Lysander liebt Hermia. Doch Demetrius liebt gleichfalls Hermia, die er laut ihres Vaters auch zur Frau bekommen soll, doch er wird von der schönen Helena geliebt.

Als wenn es nicht schon turbulent genug zugeht in diesem Zauberwald, bringt Puck noch zusätzlich alles durcheinander, um so das Spektakel vollends perfekt zu machen. Wer diese hoch ambitioniert inszenierte Shakespeare-Komödie sehen möchte, kann am Samstagabend (26.02.) ab 19 Uhr in der Alten Eisengießerei in den Hochgenuss junger Schauspielkunst kommen.

Von Christian Rödel