Stralsund

Noch liegt der Wald in Knieper West am Rande Stralsunds im Dornröschenschlaf. Doch das soll sich in diesem Jahr ändern. Der größte Teil des Mülls, der dort illegal abgeladen wurde, ist schon weg. Auch der Betonklotz am Eingang des Waldes wurde entfernt. In den kommenden Wochen soll der „Schulwald“, wie die mit Bäumen bepflanzte Grünfläche nördlich der Kleingärten im Kurt-Tucholski-Weg bis hinter dem Rosa-Luxemburg-Sportplatz heißt, in neuem Glanz erstrahlen.

„Wir wollen jetzt den Grundstein für die nächsten Generationen legen“, führt Forstabteilungsleiter Thomas Struwe aus. Denn der Wald, in dem ursprünglich über 100 verschiedene Arten Reihe an Reihe angepflanzt wurden, ist lange Zeit sich selbst überlassen worden und verwildert. Zuletzt wurde der Wald vor etwa 15 Jahren gepflegt. Die starken Baumarten haben sich durchgesetzt, neue, kleinere Bäumchen sind wild gewachsen. Der Wald ist kaum Zugänglich und kaum für Besucher erschlossen. Das liegt bald in der Vergangenheit.

Wald mit ursprünglich über 100 verschiedenen Baum- und Straucharten

„Der Schulwald soll nun ein gepflegtes Areal werden, in dem sich die Anwohner gern aufhalten“, sagt Struwe. Ursprünglich waren die Bäume als Windschutz zum Wohngebiet gepflanzt worden. Denn dahinter befindet sich ein großes Feld. In den 1970ern bis in die 90er-Jahre wurde aufgeforstet, hinter den ehemaligen Schulen Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg. Dann passierte lange Zeit nichts. „Ziel ist es nun, einen schönen, ästhetischen Wald herzustellen, der den Charakter eines Arboretums hat.“ Vielleicht könnte dieser Arboretum-Charakter noch mehr gestärkt werden, wünscht sich der 36-Jährige.

Der Stralsunder Schulwald nördlich des Stadtteils soll umgestaltet werden. Quelle: HANSESTADT STRALSUND

Die Anwohner hätten schon mehrfach angeregt, dass mit dem Waldabschnitt etwas geschehe, sagt der Stadtteilkoordinator für Knieper West, Daniel Spranger. „Bei Stadtteilrunden, auch mit dem Oberbürgermeister, wurde das Thema in den vergangenen Jahren schon mehrfach eingebracht.“ Die Kritik bislang: Dort liege zu viel Müll herum, es ist zu verwildert, durch eine Betonsperre am Waldesrand nicht einladend. Dabei biete sich die Forstfläche zur Naherholung direkt vor der Haustür nahezu an.

Stralsunder sollen sich mit Ideen beteiligen

Die Umgestaltung und Belebung des Schulwaldes soll nicht in Eigenregie der Stadt erfolgen. Die Stralsunder sind aufgerufen, sich an den Ideen und Konzepten zu beteiligen und selbst Vorschläge einzubringen. Der Stadtteilkoordinator hat sich schon einmal umgehört: „Der anliegende Sportverein könnte sich beispielsweise einen Parcour im Wald vorstellen. Also eine Möglichkeit zur sportlichen Betätigung.“ Generell sei die Bürgerbeteiligung eine gute Sache, die genutzt werden sollte, findet er.

So können Sie Ihre Ideen für den Schulwald einbringen Die Hansestadt Stralsund plant, den Schulwald in Knieper West umzugestalten. Bürgerinnen und Bürger können ihre Ideen einbringen – wo sollen beispielsweise Bänke stehen und was wünschen sich die Stralsunder noch? Forstabteilungsleiter Thomas Struwe nimmt Hinweise und Wünsche ab sofort telefonisch unter 038 31 / 253 446 oder per E-Mail an TStruwe@stralsund.de entgegen. Außerdem würde er sich freuen, wenn ein Anwohner aus dem Nähkästchen plaudern und Hintergrundinfos zum Schulwald liefern kann. „Vielleicht finden wir jemanden, der den Wald selbst mit angelegt hat.“

Der gesamte Wald ist etwa zehn Hektar groß und mehr als 1,2 Kilometer lang. Vier Hektar davon sollen in den kommenden Wochen durchforstet werden. Heißt: Einige Bäume werden dem Wald entnommen, vielleicht kommen auch neue hinzu. „Die Bäume haben derzeit unterschiedliche Entwicklungsperspektiven“, erklärt der Forstabteilungsleiter. Lärchen, Douglasien, Birken oder Ahorn konkurrieren auf enger Fläche um das Licht. Einige der Bäume haben keine schöne Krone ausgebildet oder sind schief gewachsen und drohen in Zukunft umzuknicken. „Die Bestandspflege ist also zwingend notwendig.“

Dieser Holzeinschlag in dem extrem wüchsigen Wald soll im März erfolgen und wird etwa eine Woche dauern. Dann sollen neue Wege angelegt werden. Zusätzlich zum bereits benutzbaren Trampelpfad wird ein neuer Weg parallel dazu entstehen, der am Sportplatz wieder im Hauptweg mündet. „Es sind also viele Projektschritte geplant“, fasst Thomas Struwe zusammen.

Von Stefanie Ploch