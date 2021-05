Stralsund

Sebastian Fink ist ein herzensguter Mensch. Der Servicemitarbeiter der Ostdeutschen Eisenbahn GmbH (Odeg) wurde im Stralsunder Hauptbahnhof von einer Reisenden angesprochen. Sie habe eine Taube gesehen, die sich in einem Band verheddert hatte. Angelockt mit Brotkrümeln konnte der tierliebe Bahner das in Not geratene Tier aufnehmen und befreien. Die Taube flog davon und die Dame nominierte Fink für die Abstimmung „Eisenbahner mit Herz“.

Die Allianz pro Schiene, eine Non-Profit-Organisation zur Förderung des Bahnverkehrs, stellt jedes Jahr auf ihrer Internetseite Bahnmitarbeiter aus ganz Deutschland vor, die wie Fink besondere Taten vollbracht haben. Wer für den Rotschopf votieren möchte, kann noch bis zum 16. Mai auf allianz-pro-schiene.de seine Stimme abgeben. Wir drücken dem Tierfreund die Daumen!

Von Kai Lachmann