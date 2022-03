Stralsund/Hamburg

Er ist erst 23 Jahre alt und auf Kurs in die Profiliga des Offshore-Segelsports. Lennart Burke plant seinen Aufstieg akribisch und eifert dem deutschen Vendée-Globe-Star Boris Hermann nach. Für seinen nächsten Karriereschritt bekommt der Neu-Hamburger ein neues Boot. Auftraggeber der Class40-Yacht vom Typ Pogo 40s4 ist der süddeutsche Unternehmer Joachim Wünning. „Das ist gigantisch für mich“, meint der in Stralsund geborene Burke.

Wünning will Burkes Karriere mit dem Neubau beflügeln. Ohne eine solche Unterstützung geht es nicht. Auch Herrmann erhielt einst vom Unternehmer Gerhard Senft wertvolle Hilfe. „Lennarts herausstechende Eigenschaften, seine authentische Art und seine entschlossene Herangehensweise bei der Mini-Transat-Kampagne haben mich fasziniert und mein Interesse geweckt“, sagt Wünning. „Die Motivation, einen jungen Segler mit großen Zielen zu unterstützen, wurde durch den Hype bei der Vendée Globe noch stärker.“

Klassischer Ausbildungsweg

Wie einst Herrmann durchläuft Burke den klassischen, französisch geprägten Ausbildungsweg ambitionierter Solosegler: Start in der Mini-Szene, Ausbildungsvertiefung in der mittelgroßen Class40, dann der Angriff auf den großen Imoca-Yachten in der Königsdisziplin Vendée Globe. „Boris hat diesen Weg geebnet. Wir sind ihm als junge Segler sehr dankbar für alles, was er schon erreicht hat“, sagt er.

Herrmann lobt den jungen Nacheiferer. „Er hat als einer der jungen Leute schon gezeigt, dass er was drauf hat, und ist dabei am Boden geblieben“, meint der 40-Jährige. „Ich hoffe, dass er den verdienten Support findet und uns mit spannenden Ozean-Abenteuern und Geschichten inspiriert.“

Rennyacht entsteht in Frankreich

Burkes neue Rennyacht entsteht auf der Werft Pogo Structures in Frankreich und soll im Oktober fertig werden. Mit ihr will er bis mindestens 2026 an Regatten teilnehmen und für sein Fernziel Vendée Globe arbeiten. Als ersten Sponsor hat er den Boots- und Technikhändler Bootspunkt wieder an Bord. „Die glauben seit Tag eins an mich“, sagt Burke, der weitere Partner sucht.

Lennart Burke vor dem bereits begonnenen Neubau der Rennyacht. Quelle: Joachim G. Wünning/dpa

Zuletzt hatte er am Mini-Transat 2021 - eine Regatta mit den kleinsten Hochseesegelbooten - teilgenommen und damit erstmals den Atlantik als Solist überquert. Für sein Class40-Engagement nimmt sich der gerade ins Hamburger Portugiesenviertel nah an den Landungsbrücken umgezogene Segler Zeit. „Ich bin noch jung und habe viel zu lernen.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ziel ist die Vendée Globe

Ob er schon bei der übernächsten Vendée Globe 2028 starten kann und will, lässt das ehrgeizige, aber besonnene Talent bewusst offen. „Das ist denkbar, wäre aber ein ziemlicher Schnellschuss. Vielleicht mit einer gebrauchten Imoca.“

Er lässt im Auftakt- und Baujahr seiner Fünf-Jahres-Kampagne in der Class40 aber keinen Zweifel daran, dass ihn sein Weg irgendwann zur alle vier Jahre stattfindenden Vendée Globe führen soll: „Natürlich ist sie der Traum. Für wen ist es kein Traum, zu den ganz Großen zu gehören?“

Von dpa