Stralsund: Senioren 70+ fahren ab Mittwoch kostenfrei Bus

Stralsund

Der Postversand an zahlreiche Stralsunder Haushalte ist freigegeben. Rund 7300 Briefe mit den bisher bereits beantragten 70+ Tickets sind auf den Weg zu ihren Empfängern. „Wir freuen uns auf diese tolle Kooperation mit der Hansestadt Stralsund und vor allem für die rund 12 000 Stralsunder, die unsere Busse im Stadtverkehr ab September fahrpreislos nutzen können. Das Plus hinter der 70 steht für uns auch symbolisch für ein Mehr an klimafreundlicher Mobilität in Stralsund“, sagt Ulrich Sehl, Geschäftsführer der VVR.

In diesem Zusammenhang gibt es auch technische Neuerung in den Stralsunder Stadtbussen. Zur Erkennung der Gültigkeit reicht es zukünftig aus, sein 70+Ticket beim Einstieg einfach auf die Buskasse aufzulegen. Akustisch und visuell wird dann dem Fahrer angezeigt, ob das Ticket gültig ist. Wochen- oder Monatskarten für den Stadtverkehr, die zum Zeitpunkt des Erhalts des 70+Tickets bereits gekauft worden sind, erstattet die VVR im Rahmen der gültigen Beförderungsbedingungen.

Von wbk