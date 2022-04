Stralsund

Drei Studierende haben in den frühen Morgenstunden des 21. April in der Heilgeiststraße und Am Kütertor in Stralsund randaliert. Laut der Polizeiinspektion in Stralsund beschädigten die jungen Männer mehrere Autos und stahlen ein Werbeschild eines Geschäftes.

Beschädigte Autos und gestohlene Schilder

Während ihrer Tour durch die Innenstadt beschädigten die Randalierer insgesamt sechs verschiedene Fahrzeuge. Auch eine Reklametafel eines Geschäftes in der Heilgeiststraße stahlen die jungen Erwachsenen.

Das Schild, das einer der Studenten bei sich trug, wurde von der Polizei sicher gestellt. Der entstandene Schaden wird von der Polizei auf einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Nacht der Studenten muss eine feucht-fröhliche gewesen sein. Eine vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab, dass die Männer eine Alkoholwert zwischen 1,61 und 1,92 Promille hatten.

Sieben Strafanzeigen gegen die betrunkenen Randalierer

Die Polizei hat gegen die Männer nun Ermittlungen wegen des Verdachtes auf Diebstahl und Schabeschädigung aufgenommen. Insgesamt wurden sieben Strafanzeigen gestellt.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sollten Anwohner noch weitere Sachbeschädigungen oder Hinweise zu den Vorfällen haben, werden diese gebeten, sich unter: 03831/28900 oder auf der Webseite zu melden: www.polizei.mvnet.de

Von OZ