Stralsund

Es geht Schlag auf Schlag: Die Hansestadt hat jetzt schon ein zweites privates Schnelltestzentrum. Das Apotheken-Trio von Birka Zander bietet den besonderen Service mit einem Corona-Antigen-Schnelltest seit Mittwoch in der Stralsunder Altstadt an. Erst am Montag hatte das erste Zentrum dieser Art in der Bodden-Apotheke des Lindencenters im Stadtteil Grünhufe eröffnet. Beide Einrichtungen sind Vorreiter in Vorpommern-Rügen.

Drei Tage in der Woche geöffnet

„Damit möchten auch wir einen Beitrag zur Bekämpfung der Corona-Pandemie leisten“, sagt Dr. Marco Neumann, Filialleiter der Knieper-Apotheke, und erklärt weiter, dass die Tests jeden Montag, Mittwoch und Freitag durchgeführt werden, und zwar von 9 bis 11 und von 14 bis 15 Uhr. Dafür hat der Filialverbund Warmbad-Baltic-Knieper-Apotheke extra Räume im Quartier 17 vorgesehen, wobei sich der Eingang auf der Seite Badenstraße befindet.

Anzeige

Test nur mit Terminabsprache

„Wir möchten Interessenten bitten, vorher telefonisch oder per Mail mit uns einen Termin zu vereinbaren. So können wir eine Einzelbetreuung absichern und verhindern unnötige Kontakte und Wartezeiten“, so Patrick Podehl. Der Chef der Baltic-Apotheke betont, dass im Altstadt-Testzentrum ein Nasenabstrich durchgeführt wird. „Man hat in diesem Bereich die höchste Virenlast, damit ist die Wahrscheinlichkeit dort am größten, Corona-Fälle auch zu entdecken und herauszufiltern.

Der Test tut nicht weh, es ist höchstens für einen Moment unangenehm“, sagt der 39-Jährige und schiebt hinterher: „Die Tests werden von geschulten Apothekern gemacht, da braucht also wirklich keiner Angst zu haben.“

Nach 15 Minuten ist alles vorbei

Nach 15 Minuten weiß die Testperson dann schon, woran sie ist. Wie bei einem Schwangerschaftstest guckt man auf das Testfeld-Fenster. Zwei Striche bedeuten in diesem Fall aber nicht baldigen Familienzuwachs, sondern: corona-positiv.

„In diesem Fall informieren wir das Gesundheitsamt und bitten die Leute, zu Hause zu bleiben – ohne weiteren Kontakte. Die nächsten Schritte würden dann mit dem Gesundheitsamt abgestimmt werden“, erklärt Patrick Podehl weiter. Wie seine Kollegen ist er jetzt gespannt, wie das Schnelltest-Angebot von den Stralsundern angenommen wird.

Für Negativ-Test gibt es eine Bescheinigung

Ist nichts gefunden worden, kann man dann also ganz beruhigt am gleichen oder nächsten Tag die Oma im Pflegeheim besuchen oder dem Onkel zum 90. Geburtstag gratulieren. „Die Getesteten bekommen von uns eine Bescheinigung über das Negativ-Ergebnis, und die hat 24 Stunden Gültigkeit.“ Der Stralsunder Apotheker betont, dass nur Leute getestet werden, die keinerlei Symptome haben.

Der Schnelltest kostet pro Person 35 Euro. Dieser Antigentest kann im Gegensatz zum PCR-Test, wie ihn zum Beispiel Helios am Krankenhaus West entnimmt, vor Ort ausgewertet werden. Ein PCR-Test hingegen muss ins Labor, so dass eine Auswertung zwei Tage dauern kann.

Eins ist aber wichtig zu wissen: Bei dem Antigentest handelt es sich um eine Momentaufnahme, Tage später kann die Situation ganz anders sein. Deshalb empfehlen Fachleute diese Variante, wenn man kurzfristig Sicherheit braucht, eben bei besagtem Pflegeheim-Besuch.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hier kann man Termine vereinbaren

Wer einen Termin für sich vereinbaren möchte, kann dies unter folgenden Kontakten tun: Knieper-Apotheke, Knieperdamm 6, Telefon 03831/ 39 23 34, marco.neumann@knieper-apotheke.de; Baltic-Apotheke, Ossenreyerstraße 56, Telefon 03831/ 30 38 80, E-Mail: patrick.podehl@baltic-apotheke.de oder Warmbad-Apotheke, Olof-Palme-Platz 5, Telefon 03831/ 70 39 49, E-Mail: birka.zander.hst@t-online.de.

Von Ines Sommer