Stralsund

Mit „The Juliet Letters“ hat sich das Ballett Vorpommern am vergangenen Sonnabend in Stralsund vor dem Lockdown für zunächst vier Wochen von seinem Publikum verabschiedet. Und es gab wieder unheimlich viel Applaus. „Mehr noch als bei der Premiere“, meinte eine Teilnehmerin des Theaterfrühstücks des Fördervereins „ Hebebühne“, das Sonntag im Theaterfoyer mit dem Ballettdirektor und designierten Intendanten des Theaters Vorpommern, Ralf Dörnen, stattfand.

Zuletzt alle Vorstellungen ausverkauft

„Es ist wunderbar anzusehen, wie die Leute derzeit mitgehen“, sagte er. Alle Vorstellungen, die das Theater in den letzten Wochen von Konzert über Ballett bis hin zu Schauspiel anbot, waren ausverkauft, freute sich Dörnen. Umso trauriger sei es natürlich, nun wieder schließen zu müssen, fügte er hinzu. Zumal niemand wisse, wann genau wieder geöffnet werden kann. „Dennoch“, so Dörnen, „wir drehen auch jetzt keine Däumchen, „sondern arbeiten wie gewohnt weiter. Es werde geprobt und organisiert, so dass, sollte es am 1. Dezember tatsächlich wieder losgehen, auch alle bereitstehen. Natürlich wisse aber niemand, ob der Termin gehalten werden kann.

Spielpläne müssen für neue Saison überarbeitet werden

Fest stehe schon, so Dörnen, dass die Spielpläne sowohl für diese als auch die kommende Saison nochmals überarbeitet werden müssen. Momentan stelle sich das Theater dabei auf mehrere Varianten ein. Welche am Ende zum Tragen kommt, werde man dann sehen.

Aber es ging beim Theaterfrühstück des Hebebühnenvereins überhaupt nicht ums Trübsalblasen. Im Gegenteil: Es ging um Ralf Dörnen. Und vor allem um seinen Weg zum erfolgreichen Ballettdirektor des Theaters Vorpommern.

Niederlagen erfolgreich verkraftet

„Wir führen diese Frühstücksveranstaltungen einmal im Monat durch“, sagte Rüdiger Lösekrug, der stellvertretende Vorsitzende des Theaterfördervereins Hebebühne aus Stralsund. Immer wieder suche man sich dazu interessante Personen aus. Diesmal war nun der Ballettdirektor an der Reihe und musste Rede und Antwort stehen. Er kam auch nicht um die Frage herum, ob er denn auch schon Niederlagen erleben musste.

„Klar“, antwortete Dörnen, und erzählte eine Episode von 1999, als er vom damaligen Intendanten Rüdiger Bloch gebeten wurde, wegen des plötzlichen Ausfalls einer Vorstellung von „My Fair Lady“ doch sein Ballett „Dracula“ aufzuführen. Das war zwar fertig geprobt, hatte aber noch keine Premiere erlebt. Ergebnis: Von 350 verkauften Karten wurden 348 wieder zurückgegeben, berichtete Dörnen. Er habe damals die Welt nicht mehr verstanden.

Mit dem „Nussknacker“ auf der Erfolgsspur

Weil er so gefrustet war, riet ihm der damalige Theaterchef, er möge doch den „Nussknacker“ inszenieren. Damit hätte er mehr Erfolg. Das gefiel Dörnen damals aber gar nicht, weil er den „Nussknacker“ quasi satthatte. Denn bei seinem Engagement in Hamburg habe er wohl um die 250-mal verschiedenste Rollen darin tanzen dürfen, sagte er. Dennoch befolgte er den Rat und brachte Tschaikowskys Meisterwerk am Theater Vorpommern heraus. Mit großem Erfolg bis heute. Denn im kommenden Jahr gibt es bereits die 100. Vorstellung.

Theater tauscht bereits gekaufte Tickets in Gutscheine um Wegen der Covid 19-Pandemie muss das Theater Vorpommern bis einschließlich 30. November geschlossen bleiben. Sämtliche Veranstaltungen entfallen und werden gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Bereits gekaufte Tickets werden in Gutscheine umgetauscht. Der Umtausch der Karten muss nicht während des Lockdowns erfolgen, er kann auch zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen, teilt das Theater mit. Die Theaterkassen bleiben geöffnet. Es kann zu veränderten Öffnungszeiten kommen.

Dörnen, der in Leverkusen geboren und vor wenigen Tagen 60 Jahre alt wurde, wurde am Sonntag regelrecht bejubelt. Offenbar, so schlussfolgerte Hebebühnen-Moderator Rüdiger Lösekrug, habe er hier eine richtige Fangemeinde. Und die wollte natürlich auch wissen, wie er es immer wieder schafft, so gute junge Leute in sein doch recht kleines Ensemble zu integrieren.

Über 1200 Bewerbungen auf drei Stellen

„Was bei ‚The Juliet Letters‘ auch ohne Hebefiguren auf der Bühne zu sehen war, hätte man vor zehn Jahren so noch nicht erleben können“, erklärte Dörnen. Da habe es im Ballett eine gewaltige Entwicklung gegeben, fügt er hinzu. Und dafür steht auch diese Zahl: 1260 Bewerbungen habe er zuletzt für nur drei ausgeschriebene Stellen im Ensemble bekommen, sagte Dörnen. Mehr als 70 Bewerberinnen und Bewerber wurden daraufhin zum Vortanzen eingeladen. Und die besten stehen heute auf der Bühne.

„Nicht verkriechen – weitermachen“

Dörnens Credo für die im Moment nicht einfache Zeit, lautet: „Nicht verkriechen, sondern weitermachen.“ Denn Restriktionen setzen auf der anderen Seite auch viel Kreativität frei, sagte er. Und es gebe genügend Stücke, die man auch unter Einhaltung von Abständen auf die Bühne bringen kann. Die nächste Uraufführung wird auch schon vorbereitet. Sie heißt Debussy/Gershwin und soll – hoffentlich – am 4. Dezember in Stralsund Premiere haben.

Das nächste Theaterfrühstück des Hebebühnenvereins ist für den 6. Dezember um 11 Uhr im Foyer geplant. Dann ist mit Kiril Stankow der 1. Kapellmeister und stellvertretende Generalmusikdirektor zu Gast.

Von Reinhard Amler