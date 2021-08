Stralsund: So helfen Besucher der „Gorch Fock“ den Flutopfern

Stralsund

Fast 500 Euro in fünf Tagen: Das ist die Bilanz einer spontanen Spendenaktion, die sich das Team der „Gorch Fock“ Ende Juli einfallen ließ. Tief bewegt von den schrecklichen Bildern der Hochwasserkatastrophe im Süden und Westen Deutschlands von vor drei Wochen wurde eine Spendenbox an Bord kurzerhand umfunktioniert: Anstatt für den Erhalt des Schiffes gaben die Besucher der „Gorch Fock“ fortan Geld für die Betroffenen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen.

Exakt 457,08 Euro kamen zusammen. „Die Gäste haben für die Aktion mehr Geld gegeben als sonst“, hat Kathrin Pust von der Crew festgestellt. Bei der krummen Summe sollte es aber nicht bleiben. Das Schiffsteam hat aufgerundet, sodass am Ende eine glatte 500 stand.

Besucher der „Gorch Fock“ spenden für die Betroffenen in den Hochwassergebieten. Quelle: privat

Wohin geht der Betrag? „Wir haben es in der vergangenen Woche an Caritas International überwiesen“, antwortet Pust. Die Hilfsorganisation ist in den schwer betroffenen Gebieten aktiv und leistet Nothilfe. Wer sich ebenfalls beteiligen möchte: Caritas international, Iban: DE88 6602 0500 0202 0202 02, Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe.

Nun wird das in der Box gesammelte Geld wieder für den Erhalt des Schiffes eingesetzt. Die „Gorch Fock“ empfängt Besucher täglich von 10 bis 18 Uhr.

Von Kai Lachmann