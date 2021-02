Stralsund: So helfen Mitglieder, die Liquidität des Hansedoms zu sichern 

Stralsund

Die Lage für den Hotelkomplex mit Freizeitbad am Stralsunder Stadtrand wird langsam bedrohlich. Der Hansedom hat bislang noch keinen einzigen Euro aus den Fördertöpfen des Bundes oder Landes aufgrund seiner Schließung wegen der andauernden Corona-Pandemie erhalten. Das teilte Bodo Sikora, Geschäftsführer der HanseDom Stralsund GmbH, allen Mitgliedern des Fitnessclubs „Fit & Funny“ sowie des ebenfalls im Hause bestehenden Saunaclubs Ende Januar in einem persönlichen Schreiben mit.

Bekanntlich kann in Stralsunds Sport- und Badelandschaft seit mittlerweile einem Vierteljahr weder geschwommen noch sauniert werden. Ebenfalls können keine Gewichte gestemmt werden, noch finden die beliebten Fitness-Kurse statt. So ist es logisch, dass unter diesen Bedingungen unter den Mitgliedern nicht nur der Frust, sondern auch die Sorge um die Zukunft zunimmt.

DEHOGA-Umfrage: Jeder vierte Betrieb erwägt Aufgabe

Der Geschäftsführer des Hansedoms, Bodo Sikora, sitzt in der momentan geschlossenen orientalischen Saunalandschaft vor der 75-Grad-Trockensauna. Neben ihm die Leiterin der Marketingabteilung des Hauses, Katharina Knauf. Quelle: Reinhard Amler

Der Hansedom ist kein Einzelfall. Laut einer aktuellen Umfrage des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (DEHOGA Bundesverband) hätten bis Mitte Februar erst 63,5 Prozent der Betriebe die kompletten Novemberhilfen erhalten. Bei den Dezemberhilfen sind es sogar nur 23,3 Prozent. Auch der Umsatzverlust für den Januar 2021 im Vergleich zum Vorjahr klingt dramatisch: Er liegt bei 78,0 Prozent. „Ende Februar sind wir schon wieder vier Monate geschlossen“, erklärt DEHOGA-Präsident Guido Zöllick. „Die Verzweiflung und die existenziellen Sorgen in der Branche sind immens groß.“ Die sofortige Auszahlung der versprochenen Hilfen sei für viele Unternehmen jetzt überlebenswichtig. Er kritisiert die angesichts der dramatischen Lage zu langsame Abwicklung. „Antragstellung und schnelle Auszahlung der noch ausstehenden versprochenen Wirtschaftshilfen müssen jetzt absolute Priorität haben“, fordert Zöllick. Laut Umfrage würden aktuell 63,9 Prozent der Betriebe um ihre Existenz bangen, jedes vierte Unternehmen (24,8 Prozent) zieht sogar konkret eine Betriebsaufgabe in Erwägung.

Betriebskosten und Teil der Löhne über Clubbeiträge gezahlt

So dramatisch steht es um die HanseDom Stralsund GmbH offenbar noch nicht. So verkündete Manager Sikora auch eine erfreuliche Nachricht. In seinem Schreiben dankt er allen Mitgliedern für ihr großes Verständnis, das sie seit vielen Wochen aufbringen. Denn trotz Lockdown werden die monatlichen Clubbeiträge, Monat für Monat eingezogen. Aktuell ohne aktuelle Gegenleistung. Sikora schreibt, dass diese Einnahmen dem Unternehmen sehr helfen, seinen Verpflichtungen auch während der Schließzeit nachzukommen. Denn es würden auch jetzt Betriebskosten auflaufen: für Mieten, Leasingzahlungen und einen Großteil der Löhne und Gehälter.

„Die Verzweiflung und die existenziellen Sorgen in der Branche sind immens groß“, Guido Zöllick, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands. Quelle: Frank Söllner

Liquiditätsengpässe schon im ersten Lockdown

Wie genau es um die Liquidität des Hansedoms und des ebenfalls zur GCH Hotel Group gehörenden Hotels Wyndham steht, darauf wollte Sikora auf Anfrage nicht antworten. Er teilt in seinem Brief aber mit, dass es im ersten Lockdown im Frühjahr zu Liquiditätsengpässen gekommen war. Seinerzeit hatte der Hansedom auf das Einziehen der Klubbeiträge verzichtet.

Mitglieder können auf Zeitgutschriften und Gutscheine hoffen

Aber: Das jetzt gezahlte Geld soll für die Mitglieder nicht verloren gehen. Denn sie sollen nach der Wiedereröffnung des Bade- und Sportbetriebs mit Gutscheinen, entweder in Form von Zeitgutschriften oder anderen Leistungen, entschädigt werden. Wer das nicht wünscht, kann zum Jahresende auch auf eine Auszahlung hoffen. Wie es heißt, seien von allen angeschriebenen Mitgliedern zwischenzeitlich rund 30 Vorschläge eingegangen, die mit in die Entscheidung für diese Gutscheine eingeflossen sind. Viele der Mitglieder sind seit vielen Jahren im Hansedom eingeschrieben. Einige von ihnen halten dem Haus bereits seit seiner Eröffnung im Jahre 1999 die Treue.

Wann der Hansedom wieder eröffnet werden kann, steht momentan in den Sternen, da der bundesweite Lockdown weiter andauert. Am 3. März findet die nächste Sitzung der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin statt, spätestens dann soll es einen konkreten Fahrplan für die Öffnung der Hotels geben. 83,6 Prozent der Betriebe fordern laut DEHOGA-Umfrage eine Öffnung vor Ostern, 40,5 Prozent der Betriebe drängen auf eine Öffnung zeitgleich mit dem Handel, möglicherweise am 7. März.

Striktes Hygienekonzept soll Öffnung möglich machen

Der Hansedom gehörte neben den Kultureinrichtungen und Gaststätten zu den ersten Einrichtungen, für die bereits am 1. November 2020 das vorläufige Aus kam. Dabei hatte das Team des Hansedoms bereits im ersten Lockdown ein aufwendiges Hygienekonzeptes ausgearbeitet. Neben einer starken Begrenzung der Besucher im Sport-, Bade- und Saunabereich wurde seinerzeit unter anderem auf vielfältige Desinfektionsmaßnahmen und Online-Buchung sowie natürlich die strikte Einhaltung der Abstandsregeln in allen Bereichen gesetzt.

