Stralsund: So ist der Stand bei Neuem Markt, Wasserstraße und Kopfsteinpflaster

Die Altstadt ist das Aushängeschild Stralsunds. In den vergangenen Jahrzehnten wurde sie aufwendig durchsaniert. Wie sieht es mit zukünftigen Projekten aus? Stralsunds Bauamtsleiter Frank-Bertolt Raith hat beim jüngsten Treffen des Stralsunder Bürgerkomitees „Rettet die Altstadt“ zahlreiche Infos gegeben.

Weniger Verkehr in der Wasserstraße und autofreie Innenstadt: „Ein schwieriger Punkt“, so Raith. „Die Wasserstraße ist eine der Verkehrsadern der Altstadt. Es gibt ein Verkehrskonzept, das deutlich macht, dass der Durchgangsverkehr gekappt werden soll. Die Umfahrung über die Wallanlagen oder den Heidemannring ist machbar.“

Altstadt soll nicht autofrei, aber autoarm werden

Allerdings stöhnen nach wie vor viele Bürger wegen der hohen Verkehrsbelastung in der Wasserstraße und wünschen sich Veränderungen. Laut Raith sollen in einem neuen Verkehrskonzept für die Altstadt Maßnahmen genannt und das Papier in einigen Monaten veröffentlicht werden. Die Verwaltung strebe „keine autofreie, aber eine autoarme Innenstadt“ an. Klar sei schon jetzt: „Wir werden in der Wasserstraße auch zukünftig Pkw- und Busverkehr behalten.“

Reger Verkehr in der Wasserstraße: Stralsunder Bürger wünschen sich Veränderungen. Quelle: Kai Lachmann

Möglich sei die Erschließung der Altstadt über eine Schleife: Pkw kommen in die Wasserstraße, fahren die Heilgeiststraße hoch und die Badenstraße wieder herunter und über die Wasserstraße wieder raus. Dies wäre für Durchgangsverkehr sehr unattraktiv und würde ihn reduzieren, schätzt Raith.

Entwicklung des Kanalufers ist interessanter als Wasserstraße

Es gehe laut dem Bauamtsleiter nicht darum, „Autos zu verteufeln“, sondern um Fragen, welche Flächen benötigt werden, um sie zu entwickeln. „Was soll Flanierzone sein? Was benötigt die Gastronomie?“ In dieser Hinsicht sei die Wasserstraße eher uninteressant – im Gegensatz zum Kanalufer nördlich der Kron-Lastadie.

Fazit: Für große Hoffnungen auf weniger Verkehr in der Wasserstraße ist es zu früh. Erst soll ein weiteres Konzept kommen, dann werden die Maßnahmen diskutiert. Ob und wann sie umgesetzt werden – alles offen. Immerhin: Der Wunsch nach weniger Verkehr wird in der Verwaltung wahrgenommen.

Die Arbeit der letzten 30 Jahre über den Haufen werfen?

Kopfsteinpflaster mit glatter Oberfläche: Solche Steine sehen schön und nach Altstadt aus. Fußgänger, Rollstuhlfahrer und Radfahrer ziehen sie buckeligem Pflaster vor. Doch gibt es in der Altstadt kaum geschnittenes Kopfsteinpflaster. „Die Kosten dafür sind mittlerweile im Rahmen“, meint Raith. 1990, als mit der Sanierung der Altstadtstraßen begonnen wurde, sei das anders gewesen. „Ich glaube aber nicht, dass es sinnvoll ist, all das, was in den letzten 30 Jahren schon mal hergestellt wurde, nun über den Haufen zu schmeißen und auszutauschen.“

Beliebt bei Radfahrern: Geschnittenes Kopfsteinpflaster mit glatter Oberfläche in der Straße Am Langenwall. Viele bedauern, dass es davon nicht mehr gibt. Quelle: Kai Lachmann

Wird heute eine Straße erneuert, sei geschnittenes Pflaster kein Problem. „Wenn wir eine Straße, die wir schon mal gemacht haben, anfassen, um geschnittenes Pflaster nachträglich einzubringen, dann ist das aber schwierig“, gibt der Amtsleiter zu bedenken. Hier stelle sich die Frage nach der zeitlichen Bindung einst verwendeter Fördermittel. Außerdem seien sicher nicht alle Stralsunder einverstanden, wenn Straßen in der Altstadt ein zweites Mal bearbeitet werden, während andere, etwa die Andershofer Dorfstraße, noch nicht einmal an der Reihe waren.

Rollstuhlfahrer sollen Hinweise geben

Wie ist es mit Überwegen für Rollstuhlfahrer? Hier benötigt die Verwaltung mehr Informationen, wo dies am notwendigsten ist. Hinweise aus der Bevölkerung könnten helfen. Ob sie umgesetzt werden, ließ Raith offen.

Fazit: Rollstuhl- und radfahrerfreundlicher werden die Straßenbeläge in den nächsten Jahren kaum werden. Verbesserungen wird es höchstens punktuell geben.

Neuer Markt und Schützenbastion: Zunächst gab es diese Überlegung: Die Autos vom Neuen Markt müssen auf die Schützenbastion. Dort stehen aber die Busse. Also muss zuerst ein Busbahnhof gebaut werden, dann sei die Schützenbastion an der Reihe und dann der Neue Markt. Doch diese Reihenfolge sei nicht vermittelbar, meint Raith. Deshalb werde mit der Umgestaltung des Neuen Marktes begonnen.

Untersuchungen über den Standort des alten Rathauses und zum Ehrenmal vor der Marienkirche (trotz Grabplatten habe es dort keine Bestattungen gegeben) seien erfolgt. Im nächsten Schritt sind die Straßen in der Nähe an der Reihe. „Das hat etwas mit den Ver- und Entsorgungsleitungen zu tun. Wir werden uns aber direkt von den Straßen im Marienkirchenumfeld vorarbeiten und hoffentlich 2023 mit Maßnahmen am Neuen Markt weitermachen können.“

Stralsunder Schützenbastion: Ein trister Busbahnhof, der auf seine Umgestaltung wartet. Hier sollen Autos parken, während der Neue Markt umgestaltet wird. Quelle: Kai Lachmann

Neue Parkplätze: Nicht schön, aber nicht hässlicher als die alten

Auf der Schützenbastion könnten ebenso viele Stellplätze eingerichtet werden wie auf dem Neuen Markt verloren gehen. Raith: „Die sind sicherlich nicht schön, aber auch nicht hässlicher als die bisherigen.“ In Bezug auf die Busse liefen noch Gespräche.

Fazit: Neuer Markt, Schützenbastion (mit Parkhaus) und Busbahnhof werden als Themenkomplex noch jahrelang erhalten bleiben. Dass mit dem Neuen Markt begonnen wird, führt zu einer schnelleren Aufwertung der Altstadt.

Von Kai Lachmann