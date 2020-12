Stralsund

Aussichtslos – das ist der erste Gedanke, der einem durch den Kopf schießt, wenn man vor den Stralsunder Lokschuppen steht. Riesige, verlassene Hallen, zugemauerte Fenster, Gleise, von denen man offensichtlich schon Teile gebraucht hat, Brandstellen, vom Schnee 2018 eingestürzte Dächer – und sogar die Drehscheibe als Herzstück einer jeden Anlage fehlt. Jedem Bahnmitarbeiter, und davon gab es zu DDR-Zeiten in Stralsund reichlich, blutet das Herz, wenn er sieht, was aus dem einstigen Bahnbetriebswerk geworden ist.

Verein: Drehscheibe wurde widerrechtlich ausgebaut

So sieht der Lokschuppen drei von Innen aus. Quelle: Walter Krassow

Eine Drehscheibe hat die Deutsche Bahn widerrechtlich abgebaut und nach Wismar verkauft, die zweite wurde ebenfalls ausgebaut, die dritte ist da, aber defekt, heißt es aus dem Lokschuppen-Förderverein, der sich um die Rettung dieses besonderes Bahn-Erbes bemüht, wohl wissend, dass das eine Lebensaufgabe ist. Denn es braucht Millionen, um den Verfall zu stoppen und eine vernünftige Nutzung hinzubekommen. Nach Vereinsangaben sei die Grund-Bausubstanz aber nicht so schlecht. Und es besteht der Wunsch, wieder eine Drehscheibe, vielleicht gebraucht, anzuschaffen. „Ein etwa sechsstelliger Betrag ist dafür nötig. Dafür wollen wir sammeln, denn sonst müssen die historischen Loks in Putbus oder Miltzow drehen“, erklärt Marianne Störmer, 1. Vorsitzende des Fördervereins Lokschuppen Stralsund, der 2018 aus der bereits aktiven Interessengemeinschaft hervorgegangen ist und heute 20 Mitglieder aus Berlin, Dortmund, Stralsund und dem Landkreis zählt.

Lokschuppen sind technisches Denkmal

Lokschuppen in Stralsund zu DDR-Zeiten: Jedes Gleis war belegt. Quelle: Buch „Bahnbetriebswerk Stralsund“

Immerhin sind Schuppen 1, 2 und 3 mit dem Titel „Technisches Denkmal“ versehen worden. Aber mehr ist seit 2001 auch nicht passiert. Damals wurden alle drei Gebäude still gelegt, wenngleich Lokschuppen 1 schon 1994 dicht machte. Die Bahn AG hatte keine Verwendung mehr dafür, gab der Stadt Stralsund aber erst 2012 ein Zeichen, dass man verkaufen wolle. Das zog sich dann bis 2018. Kein Wunder also, dass viele Eisenbahnliebhaber den Eindruck hatten, die Deutsche Bahn lasse das Ganze bewusst vergammeln, damit man es dann abreißen könne.

Ein Stralsunder Schmuckstück wurde gerettet und steht heute im Schweriner Lok-Museum. Dabei handelt es sich um einen Präsidenten-Triebwagen aus den 30er-Jahren in Creme-Rot. „Ein schöner Wagen mit einer besonderen Lackierung“, weiß Michael Vogler vom Förderverein. Er ist Bahn-Fan und findet, dass die Stralsunder Lokschuppen einfach einmalig sind und unbedingt erhalten werden müssen. Übrigens: Auch die legendäre Lok E 031090 steht in Schwerin (siehe Infokasten).

Lokschuppen im Bahnbetriebswerk Stralsund einst knackevoll 2000 Stralsunder arbeiteten bis zur Wende bei der Deutschen Reichsbahn. Kein Wunder, dass ihnen der Bahnhof ihrer Heimatstadt besonders am Herzen liegt. Und da geht es um Tanklager, Güterscheune, Portalkran – aber eben auch um die drei Lokschuppen. Lokschuppen 1, der erste vom Bahnhof aus gesehen, hatte eine 16-Meter-Drehscheibe und beheimatete 1988 ausschließlich deutsche Lokomotiven und Triebwagen. Lokschuppen 2 war nicht mehr komplett für Lokomotiven nutzbar. Nur 7 Lokstände in der rechten Hälfte des Schuppens wurden für die Lokwartung aller Baureihen genutzt. In recht kurzen Zyklen fuhren die Betriebsloks diesen Schuppen an, wo Öle ergänzt und kleinere Wartungsarbeiten durchgeführt wurden. Der Aufenthaltsraum der Wartung stand vor dem Schuppen. Schuppen 3 hatte eine 23-Meter-Drehscheibe aufzuweisen und diente zum Abstellen und zur Unterhaltung der ,Großrussen‘. Also alles, was einen sowjetischen Ursprung hatte, wurde in der Halle behandelt. Ab Ende 1988 zogen hier auch die E-Loks ein. Ende der 1950er und in den 1960er Jahren wurde das Bahnbetriebswerk modernisiert. So entstanden Kohlehochbunker und eine Tankstelle mit Öllager. 1980 wurde der Hochbunker wieder abgerissen. Im Mai 1985 wurde das Bahnbetriebswerk zu Ehren des NS-Opfers Otto Scharfschwerdt in Bahnbetriebswerk „ Otto Scharfschwerdt“ Stralsund umbenannt. Nach der Wende verlor das Werk an Bedeutung. 2001 wurde der DB-Betiebshof gänzlich aufgelöst, der nur noch als Personaleinsatzstelle diente. 2011 wurde auch die Werkstatt geschlossen. Sie ist schwarz, 2000 PS stark und wiegt 163 Tonnen, die legendäre Dampflok 03 1010, genannt „schwarze Lady“, oder wie die Briten sagen: „Roaring Monster” – „Röhrendes Monster“. Die ist das einzig erhalten gebliebene Exemplar der legendären Baureihe 03.10. Und sie ist betriebsfähig, wie sich bei einem Besuch in Stralsund 2015 auf dem Bahnhof zeigte. Sie hat wie auch ihre in Schwerin abgestellte Stralsunder Schwester 03 1090 Eisenbahngeschichte geschrieben. 031010 wurde im schweren Schnellzugdienst nach Berlin eingesetzt. iso

Stadt ist nun Eigentümer des 80 000 m² großen Areals

Seit acht Jahren kämpfte die Hansestadt um das Areal. „Das Problem war, dass die Bahn bestimmte Flurstücke heraustrennen und behalten wollte. Die Rosinen eben. Zuletzt wurde dann um die Zuwegung gestritten“, sagt Marianne Störmer.

Erster Teilerfolg: „Der Verkauf ist abgeschlossen, wir haben die Lokschuppen“, sagte Oberbürgermeister Alexander Badrow ( CDU) in der letzten Bürgerschaft und schob sinngemäß hinterher, dass er über Ideen noch nicht sprechen möchte, aber versichere, dass man die Kultur und auch museale Zwecke nicht aus den Augen verloren habe. Die LEG wurde mit der Entwicklung des Areals beauftragt. Auf unsere Nachfrage im Stralsunder Rathaus heißt es, dass die Stadt auch bereits Eigentümer des Bereiches ist – immerhin rund 80 000 Quadratmeter groß. Ein Zaun wird bereits gezogen. Außerdem soll ein Investor schon Interesse angemeldet haben...

Kreisverwaltung erteilt Lokschuppen-Nutzung eine Abfuhr

Das ist der Kulturbahnhof Nidda, entstanden aus einem alten Lokschuppen. Hier sind Livebands ebenso zu Gast, wie Kino und Theater. Feiern aller Art und Disko finden hier statt, aber auch Ausstellungen. Quelle: Kulturbahnhof Nidda

Der Landkreis bestätigte auf OZ-Anfrage inzwischen, dass er entgegen der Idee vom März 2020 nicht mehr am dem Gelände interessiert ist. War hier doch der Hauptsitz der Kreisverwaltung im Gespräch (die OZ berichtete). „Das ist erstens zu teuer, und zweitens passt das nicht zu unseren Vorstellungen“, bestätigte Sprecher Olaf Manzke den Rückzug. Damit bleibt für den Büro-Neubau wohl weiter das Areal am Platz des Friedens aktuell.

Und das könnte man aus dem Denkmal machen:

Wenngleich sich die Stadt noch nicht in die Karten gucken lassen will, der Förderverein Lokschuppen (Floks) hat in den letzten Monaten viele Ideen zusammengetragen, getreu dem Motto: Abgucken erlaubt. So gibt es tolle Beispiele aus Nidda, Augsburg oder Campuslingen (siehe Fotos).

Lokschuppen 3

Im Lokschuppen von Campuslingen befindet sich ein Außenstandort der Hochschule Osnabrück. Die kleinen Häuschen sind in die Halle gebaut, nach dem Haus-in-Haus-Prinzip. Die Grünflächen in der Mitte lassen einen glauben, man steht auf einem Campus draußen. Quelle: Hochschule Osnabrück

„Der hat die größte Spannweite, deshalb eignet sich das Ganze gut als Veranstaltungshalle für Stralsund und für alles, was die Kultur bietet. In dem abgesenkten Bereich könnten historische Fahrzeuge gezeigt werden. So kann man Historie in modernes Leben integrieren. Auch ein Anbau für Tagungen wäre denkbar“, findet Marianne Störmer. Der einstigen Lehrerin aus Hamburg, die nach Kurzurlauben in Stralsund 2003 ganz hierher zog, liegt am Herzen, alle Akteure zusammenzubringen, um die Lokschuppen zu retten. „Und wir bekommen immer mehr Mitstreiter“, freut sich die 70-Jährige. Mit dem Sammeln der Ideen wolle sie zeigen, was möglich ist und was andere aus dem Bahn-Erbe gemacht haben. Dabei habe man bisher gut mit der Stadt zusammengearbeitet.

Lokschuppen 2

Im Bahnpark Augsburg wurde ein Restaurantzug eingerichtet, quasi zum Essen vor der Lok. Außerdem gibt es dort Museum, Dampflokhalle, Modellbahn, Rundhaus Europa und Kindereisenbahn. Quelle: Bahnpark Augsburg

Die zweite „Lok-Garage“ würde sich toll als Blickpunkt eignen, findet FLoks. Die große und geräumige Halle könnte Hostel oder Hotel sein oder ganz bewusst die historischen Fahrzeuge und die damit verbundenen Geschichten zeigen. Auch eine Markthalle, wo regelmäßig regionale Produkte angeboten werden, oder ein Film- und Fotostudio wären denkbar. „In Fulda hat sich sogar ein Möbelhaus in so einem Gebäude angesiedelt. Da heißt das dann: Küchen an Gleis 8“, ist Marianne Störmer begeistert.

Lokschuppen 1

Klettern, Skaten, Trampolinspringen oder Fahrradparcours nutzen – das wären doch gute Ideen für den Lokschuppen 1, den man vom Bahnhof aus als ersten erreicht. Indoorspielplatz sowie Jugend- und Freizeitpark oder Lasertag-Halle könnten kleine und große Stralsunder und ihre Nachbarn anlocken.

In Bielefeld wurde ein Lokschuppen zum Theater- und Kultursaal umgebaut Quelle: Lokschuppen Bielefeld

Marianne Störmer und Michael Vogler freuen sich, dass eine Studentin das gesamte Lokschuppen-Gelände in ihrer Masterarbeit betrachtet – von der Substanz bis hin zur Nutzung. „All diese Überlegungen sind wichtig, um Konzepte zu haben, die man sofort rausholt, wenn das Geld für ein Projekt da ist“, sieht die FLoks-Chefin hier keinesfalls Spinner am Werk. „Man muss vorbereitet sein. Und da hilft auch, wenn man mal bei anderen guckt...“ Der Verein habe sich außerdem an einem Ideenwettbewerb beteiligt, den Stralsund innerstädtisch ausgerufen hatte. Was dabei rauskam, wollte der OB in der Bürgerschaft noch nicht verraten.

Von Ines Sommer