Stralsund

Die erste Männermannschaft des Stralsunder HV steht in den Startlöchern zur neuen Saison und bestreitet am 3. Oktober ihr erstes Heimspiel in der 3. Liga gegen Eintracht Hildesheim.

Auf Grund der Hygienevorschriften wird es vorerst nur personalisierte Jahreskarten geben, teilt SHV-Manager Marcus Dau mit. Für alle Fans, die bis einschließlich 23. September, ihre Reservierungen bei der SHV Handball GmbH eingereicht haben, findet der Verkauf zu folgenden Terminen statt: 29. September und 1. Oktober, von 18 bis 20 Uhr im Bistro der Vogelsang-Halle; 2. Oktober von 10 bis 12 Uhr in der SHV-Geschäftsstelle, Große Parower Straße 5.

Es werden keine Jahreskarten an Heimspieltagen ausgegeben (Gesundheitskonzept wegen Corona), die Abholung der Karten zu den vorgegebenen Termin ist verpflichtend. Zur Abholung bitte einen Ausweis mitbringen, nach Möglichkeit auch von etwaigen Personen, für die die Karten mit abgeholt werden. iso

