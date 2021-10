Stralsund: So läuft die Umgestaltung im Strandbad

Stralsund

Lange galt eine Wassertreppe am Stralsunder Strandbad nur als Vision. Doch nun wird sie an der Sundpromenade langsam sichtbar. „Der Stahlbetonholm auf der Spundwand ist fertiggestellt“, sagt eine Sprecherin der Hansestadt. „Zurzeit erfolgt die Montage der zehn Fertigteil-Elemente der großen Wassertreppe, jedes 2,5 Meter breit und 4,10 Meter lang.“ Für die Montage wird ein großer Bagger benötigt, der die tonnenschweren Bauelemente behutsam an den späteren Platz hievt.

Im Winter wird weiter gebaut

Wenn die Treppe montiert ist, geht es gleich weiter. Noch diesen Oktober soll der Bau der Stranddrainage fortgesetzt werden. Als vorerst letzte Maßnahme des Wasserbaus erfolgt dann anschließend der Rückbau der Baustraße und die Sandauffüllung. Laut Hansestadt soll dieser Prozess Ende Oktober abgeschlossen sein. „Eine Winterpause wird es jedoch nicht geben“, sagt die Sprecherin. „Es geht nahtlos weiter mit Stahlbau, Beleuchtung und Freianlagen.“

Alte Spundwand war marode

Damit schreitet die Umgestaltung des Strandbades unaufhörlich voran, damit auch dieser Abschnitt am Ende der Sundpromenade bald wieder von Einheimischen und Urlaubern bevölkert werden kann. Die Auffrischung war bitter notwendig. Denn die alte Spundwand stammte noch aus dem Jahr 1974 und war marode. Die Hansestadt liegt – was die Bauarbeiten im Strandbad – betrifft gut Plan. Anfang Juni 2021 hatte Stephan Bogusch, Leiter der Abteilung Straßen und Verkehrslenkung, das Ende der ersten Bauphase für Anfang November angegeben. So kommt es nun auch.

Zur Vision gehört auch eine Seebrücke

Zur Vision gehört auch eine Seebrücke. Diese befand sich zuletzt noch in Planung, Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) wurde beauftragt zu prüfen, ob direkt auf der Brücke auch eine gastronomische Einrichtung etabliert werden könnte. Neben Wassertreppe und Seebrücke soll es weitere Freizeitelemente geben. Im Gespräche waren hier unter anderem Fitness-Geräte direkt am Strand.

Drachenfest im Strandbad am Sonnabend

Am Sonnabend findet im Stralsunder Strandbad das Drachenfest statt. Wer drauf Lust hat, braucht keine Angst haben, den die Bauarbeiten beschränken sich auf den vorderen Teil des Strandbades. Der Bereich ist auch weiträumig abgesperrt. Das Fest beginnt gegen 14 Uhr. Das SIC-Team sorgt für Musik, Bratwurst, Pommes, Pizza und Eis. Die besten Drachen werden von einer Jury prämiert.

Von kst