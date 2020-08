Stralsund: So meistert Europas älteste Hafenkneipe die Corona-Krise

Stralsund

Jedes frisch vom Fass gezapfte Bier wird an diesem lauen Augustabend in Windeseile an den Mann und stark zunehmend auch an die Frau gebracht. In Europas ältester Hafenkneipe „Zur Fähre“, die sich auf Stralsunds Altstadtinsel in unmittelbarer Nähe des Fähranlegers für die Hiddensee-Dampfer befindet, zischt der Zapfhahn an Sommerabenden wie diesem unentwegt.

Die chronisch gut gelaunte Zur-Fähre-Wirtin Hanni Höpner ist eine Institution in der Hansestadt und hätte vielleicht sogar Chancen, als Weltkulturerbe der Menschheit in die Unesco-Liste aufgenommen zu werden. Die „Fähre“, wie die Pinte liebevoll von ihren Stammgästen bezeichnet wird, soll die älteste Hafenkneipe Europas sein – und damit rührt die umtriebige, aus Sachsen-Anhalt stammende Geschäftsfrau kräftig die Werbetrommel.

1322 erstmals in Chroniken erwähnt

Bis zum 700. Jubiläum des berühmt-berüchtigten Lokals sind es nur noch zwei Jahre, denn bereits im Jahre 1322 wurde die Kneipe von Chronisten erwähnt. In einer historischen Urkunde wurde das Grundstück sogar schon 1310 genannt, da zu diesem Zeitpunkt hier eine Wirtin namens Theyba wohnte – eventuell ist die Fähre ja noch älter. Die Stadtarchivare können womöglich zukünftig diese These anhand von bisher noch nicht ausgewerteten historischen Akten belegen – die Taverne in der Nähe des Hafenanlegers ist jedenfalls bis heute – aktueller Stand der Forschung - die älteste ihrer Art in Europa.

Hanni Höpner (rechts) mit ihrer holländischen Angestellten Natasja Bijkerk, die gemeinsam für die Gäste der Stralsunder Hafenkneipe „Zur Fähre“ – der ältesten Europas – am Zapfhahn stehen. Quelle: CHRISTIAN RÖDEL

Im Mittelalter war die Fähre eine Versorgungsstelle für Lebensmittel und Getränke, aber auch als Nachtlager diente das Wirtshaus. Der ehemalige Barther Gymnasiallehrer für Deutsch und Geschichte, Steffen Melle, hat die Historie der Hafenkneipe akribisch aufgearbeitet und daraus ein Buch gemacht. Es heißt schlicht und ergreifend: „Die Hafenkneipe ‚Zur Fähre‘“.

Jeden Sonntag Kneipen-Performance

Um der Biertrinkenden Kundschaft noch mehr Wissenswertes über ihre Kneipe, die übrigens wie anno dazumal auch Gästezimmer bereithält, zu berichten, bietet die Ex-Leunaerin jeden Sonntag eine Kneipen-Performance der besonderen Art an: Auf einer Staffelei wird dann ein fast mannshohes Buch mit bewegten Bildern präsentiert und Hanni erzählt aus dem dunklen Off mystische Geschichten über ihr denkmalgeschütztes Haus. Die erste Wirtin Theyba, die im Übrigen eine frappierende Ähnlichkeit mit ihrer Nachfolgerin aus der Gegenwart hat, übernimmt selbstredend eine tragende Rolle.

Weniger Durst auf Bier 4,3 Milliarden Liter Bier haben die Brauereien in Deutschland im ersten Halbjahr 2020 verkauft. Das entspricht nach Angaben des Statistischen Bundesamtes einem Rückgang um 6,6 Prozent beziehungsweise 302,5 Millionen Liter. Der Absatz ist seit Jahren rückläufig – Corona hat diesen Trend beschleunigt. Dagegen haben die Deutschen mehr Durst auf alkoholfreies Bier: 4,2 Millionen Hektoliter wurden im vergangenen Jahr produziert – fast das Doppelte der Produktionsmenge 2009. Der Internationale Tag des Bieres wird jährlich am ersten Freitag im August begangen.

Überhaupt ist Hanni Höpner wie ein offenes Buch, aus dem viel Lebensweisheit spricht. „Die Jugend ist heutzutage zwar sehr schnell, aber wir Älteren kennen die Abkürzungen von vielen Wegen“, haut sie einen ihrer flotten Sprüche raus, als junge Leute zu ihr in die Kneipe kommen. Die Wirtin ist ein weltoffener Mensch, der alle Leute sein lassen möchte, wie sie sind. Ganz egal welcher Hautfarbe, politischer Couleur oder sexueller Präferenzen sie sind – bei Hanni sind alle willkommen. Bei ihr waren schon viele einflussreiche politische Weltenlenker als Gast im Haus, aber sie möchte damit nicht hausieren gehen, weil sie keine politische Kategorisierungen ihrer kunterbunten Gästeschar duldet. Punkt aus! Bei ihr werden alle gleich behandelt und keiner gleicher im Orwellschen Sinne!

Hanni Höpner (63) lässt in Europas ältester Hafenkneipe „Zur Fähre“ in Stralsund die jahrhundertealte Tradition der Schankwirtschaft lebendig werden. Quelle: CHRISTIAN RÖDEL

Treue Gäste halfen über Corona-Pandemie

Auf die Frage, wie Hanni die Lockdown-Vorgaben während der Corona-Krise wirtschaftlich überlebt hat, kommt die Antwort pfeilschnell: „Meine Stammgäste haben mich getragen und ihre Treue zu mir unter Beweis gestellt“. Aus der kleinen Fensterluke ihres Lokals haben sie und ihre holländische Angestellte Natasja Bijkerk das Bier und die heiße Bockwurst mit Brötchen verkauft.

„Es war keine einfache Zeit, und dieser ganze Wirrwarr mit den widersprüchlichen Verordnungen war die Hölle, die einen bürokratischen Rattenschwanz nach sich zog“, meint die Schankwirtin plötzlich ziemlich ernst und fügt hinzu: „Viele Verwaltungsvorschriften gehören entschlackt, weil sie uns kleinen selbstständigen Unternehmern das Leben unnötig schwer machen“. Doch die Stralsunder Kneipenlegende kämpft weiter gegen die deutsche Regulierungswut, die sie bisweilen auf die Palme bringen kann.

Von Christian Rödel