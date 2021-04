Stralsund

Verkleidungen anbringen, letzte Regale aufstellen, Licht prüfen und schließlich die Waren einsortieren – Bauleute und Mitarbeiter hatten in den letzten Tagen noch alle Hände voll zu tun. Denn am Donnerstag um 7 Uhr soll er eröffnen, der neue Aldi im Carl-Heydemann-Ring 130 und damit Nummer 5 der Lebensmittel-Kette in Stralsund. Auf einer Fläche von 800 Quadratmetern ist ein moderner Discounter entstanden – mit großer Fensterfront, frischem Design, offenem Backraum und ja, auch an ein Kunden-WC ist gedacht.

Nach fünf Jahren Ersatz gefunden für Tribseer Center

In der Einkaufspassage, in der früher Netto, Fleischer, Bäcker und Schlecker ihre Waren angeboten haben, hat sich quasi Aldi Nord einen Ersatz aufgebaut für den Markt, der vor einigen Jahren im Tribseer Center schließen musste. Damals musste der Discounter für Rewe und „dm“ weichen (die OZ berichtete). „Wir haben lange, bald fünf Jahre, nach einer Fläche in der Nähe gesucht, denn wir wollten schon auch in diesem Stadtteil als Nahversorger präsent sein“, erklärt Giovanni Wilde, Aldi-Verkaufsleiter in Mecklenburg-Vorpommern, und ergänzt: „Von der Fläche her ist das jetzt viel größer als der frühere Discounter. Wir haben alles komplett umgebaut und modernisiert – von den Fliesen über die Fenster bis hin zur Inneneinrichtung. Selbst die Decke und die Nebenräume wurden neu gemacht.“

Der neue Aldi in Stralsund. Quelle: Stefan Sauer

Dabei setzt man bei Aldi jetzt auf weniger Schrift und Werbebilder. Das neue Design geht zurück auf mehr Übersichtlichkeit. „Wir haben nur gerade Längsreihen mit viel Abstand zwischen den Regalen. Alles ist auf dem neuesten Stand. Wir hatten zuerst nur ein paar Bedenken wegen der vielen Pfeiler, aber die haben wir jetzt gut integriert“, sagt Regionalverkaufsleiter Tobias Schinkel. Gleich im Eingangsbereich stehen marktneue Leergutautomaten.

12 Mitarbeiter zählt das Team

Einziger Nachteil am neuen Standort: Es gibt nur eine begrenzte Zahl von Parkplätzen, weil sich unmittelbar hinter dem Markt eine Wohnanlage befindet. „Das ist ja nicht ungewöhnlich für innerstädtische Märkte. Aber wir rechnen damit, dass die meisten Leute zu Fuß kommen“, hofft Tom Busch. Der 29-Jährige, der übrigens in Velgast wohnt, leitet den neuen Aldi-Markt. 12 Verkäufer und Verkäuferinnen gehören zu seinem Team. Und das ist schon gespannt auf Donnerstag. „Auf die Leute warten nicht nur spezielle Angebote, sondern auch ein großes Gewinnspiel“, so der Filialleiter. Franziska Schmiel, seine Stellvertreterin, bei Aldi heißt das 1. Kraft, denkt, dass sich die Leute wohl fühlen werden. „Der Laden ist wirklich richtig chic geworden. Und auch der große Backstand wird bestimmt gut angenommen“, meint die 25-Jährige.

Neue Corona-Regel: Nur noch die Hälfte an Einkaufswagen

Auf eines müssen sich die Kunden aber jetzt einstellen: „Wir dürfen jetzt nach neuer Corona-Verordnung nur noch die Hälfte der Leute reinlassen. Für unseren Markt heißt das: Es stehen von 80 Körben nur noch 40 bereit“, warnt Regionalleiter Tobias Schinkel schon mal vor.

In Stralsund hatte zuletzt ein anderer Aldi-Markt für Unsicherheit bei den Kunden gesorgt – nämlich der neben Real. Immer wieder machten Gerüchte um eine Schließung die Runde. „Wir sind dort oben Mieter und bleiben auch da. Natürlich kann ein Eigentümer das immer ändern, wenn er andere Interessen hat. Das haben wir ja an der Rostocker Chaussee gesehen. Aber von uns aus gibt es da keine Ambitionen zu schließen. Ganz im Gegenteil. Wir haben da ja auch einen Backshop eingebaut“, will Giovanni Wilde keine weiteren Gerüchte aufkommen lassen.

Insgesamt sieht sich Aldi in Stralsund gut aufgestellt. „Wir sind in allen Stadtteilen vertreten. Neubauten sind jetzt nicht geplant. Aber wir werden nach und nach immer wieder Filialen modernisieren“, so der MV-Verkaufsleiter bei der OZ-Stippvisite im neuen Markt.

Von Ines Sommer