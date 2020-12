Stralsund

Weniger ist mehr – das wird 2020 nun auch das Silvester-Motto sein. Corona zwingt uns dazu, auf die große Party zu verzichten. Ob Tanznacht, Konzert oder Barbesuch, diese Unternehmungen fallen in diesem Jahr flach.

Und auch die Böllerei, die für viele Familien einfach dazugehört, um das alte Jahr gebührend zu verabschieden und das neue bunt zu begrüßen, ist tabu. Der Feuerwerksverkauf wurde sogar verboten, ebenso das Böllern auf öffentlichen Straßen und Plätzen. Was bleibt, ist die gemütliche Familienrunde.

Ordnungsämter kontrollieren nicht

Doch wie wappnen sich die Ordnungshüter für diese besondere Silvesternacht? Wer kontrolliert die Verbote, die die Landesregierung für den letzten Tag 2020 erlassen hat? „In erster Linie wird das die Polizei übernehmen. Wir stoßen in besonderen Fällen dazu. Aber direkte Kontrollen durch das Ordnungsamt des Landkreises wird es nicht geben“, sagt Olaf Manzke, Sprecher der Kreisverwaltung Vorpommern-Rügen, auf OZ-Anfrage. Auch das Ordnungsamt der Hansestadt wird keine Kontrollen durchführen, wie uns eine Sprecherin aus dem Rathaus mitteilte. Also anders als in Greifswald. Dort werden Mitarbeiter der Verwaltung beziehungsweise des kommunalen Ordnungsdienstes die Einhaltung der Corona-Landesverordnung zu Silvester und in den Morgenstunden von Neujahr kontrollieren.

Polizei stockt Personal auf

Liegt also die ganze Verantwortung mal wieder bei der Polizei. Dabei bekommt die Polizeiinspektion Stralsund Hilfe durch Kräfte des Landesbereitschaftspolizeiamtes. „Diese Beamten unterstützen die ohnehin verstärkten Schichten in den einzelnen Revieren in der Silvesternacht. Wir werden verstärkt Präsenzstreifen durchführen.

Dabei haben wir entsprechende Hotspots besonders im Blick, an denen erfahrungsgemäß Ansammlungen von Feiernden zusammenkommen können. Das sind in Stralsund beispielsweise der Alte und Neue Markt, aber auch die sonst genutzten Ostseestrände auf Rügen oder dem Darß oder sonstige Marktplätze beziehungsweise bekannte öffentliche Plätze in anderen Orten“, sagt Polizeisprecherin Stefanie Peter im OZ-Gespräch.

Appell an Stralsunder

Dabei wolle man auch diesmal wieder mit Augenmaß vorgehen. „Dennoch appellieren wir an die Bürgerinnen und Bürger, sich an die Regeln zum diesjährigen Jahreswechsel zu halten und das Abbrennen von Feuerwerk und Pyrotechnik auf öffentlichen Straßen und Plätzen zu unterlassen.“

Der Schmuggel von Silvester-Feuerwerk boomt in diesem Jahr wegen des Verbots in Deutschland besonders. Der Zoll hat an der Grenze zu Polen viel beschlagnahmt. Quelle: DPA

In entsprechenden Foren hatten sich die Raketen- und Batteriefans bereits im Vorfeld dazu geäußert, das entsprechende Feuerwerk wegen des Verbots in Deutschland zum Beispiel in Polen zu kaufen. „Das haben wir jedes Jahr, also rechnen wir auch diesmal damit. Fakt ist: Auf Böller aus dem Ausland zurückzugreifen, ist keine gute Idee. Diese Feuerwerkskörper sind in der Regel ohne Prüfzeichen und damit in Deutschland verboten. Hinzu kommt die Gefahr, sich schwere Verletzungen zuzuziehen“, so die Polizeisprecherin und warnt zudem davor, Silvesterknaller selbst zu basteln. Auch das sei nicht nur lebensgefährlich, sondern zudem strafbar.

„Wir hoffen einfach, dass jeder Einzelne das Verantwortungsbewusstsein hat, den Jahreswechsel im engsten Kreis zu begehen und sich an die geltenden Kontaktbeschränkungen zu halten. Dann kommen wir gut und gesund ins neue Jahr“, so Stefanie Peter.

Klinikum ist gut aufgestellt

Darauf hoffen natürlich auch die Ärzte und Schwestern im Stralsunder Helios Hanseklinikum, die in der Silvesternacht Dienst schieben. Extrem viele Verletzte durch Feuerwerkskörper hatten sie in den letzten Jahren nicht zu versorgen, ergab unsere Nachfrage im Krankenhaus. So wurden Silvester 2019 zwei Menschen behandelt, die Brandverletzungen an den Händen hatten, die durch Böller hervorgerufen wurden.

„Die Notaufnahme wird auch in diesem Jahr personell gut aufgestellt sein, um Patienten optimal versorgen zu können“, so der pflegerische Leiter der Notaufnahme, Roy Gleß. Der Mediziner schaut auf zwanzig Jahre Berufserfahrung in der Notaufnahme zurück.

Auf einen Blick: Das ist verboten

Schließlich sind die Corona-Auflagen für Silvester streng: Treffen dürfen sich – egal ob drinnen oder draußen – maximal zwei Haushalte mit fünf Personen, Kinder unter 14 nicht mitgerechnet. Der Verkauf von Pyrotechnik, der jedes Jahr drei Verkaufstage umfasst, wurde vom Land verboten.

Wer noch Böller-Reserven vom letzten Jahr hat, dürfte diese zwar offiziell zünden, aber die Schweriner Regierung rät dennoch davon ab.

Überraschung am Stralsunder Abendhimmel Nach der coronabedingten Absage von Molenfeuer und Stadtteil-Feuerwerken hat Oberbürgermeister Alexander Badrow den Stralsunderinnen und Stralsundern eine andere kleine Überraschung für den Silvesterabend 2020 versprochen. Wer ab 18.30 Uhr in den Himmel über Stralsund schaut, soll es entdecken können: ein weithin sichtbares Licht, „das uns Mut machen und Freude schenken soll“, so das Stadtoberhaupt.

Das ist erlaubt

Lediglich Feuerwerk der Klasse F1 ist beispielsweise in Supermärkten erhältlich. Dabei handelt es sich um Knallerbsen, Brummkreisel, Wunderkerzen oder kleine Bengalos. Ein Schlupfloch gibt es dennoch: Das Feuerwerksverbot gilt nicht auf privaten Grundstücken. Wer also Raketen oder Böller aus dem vergangenen Jahr übrig hat, kann diese auf dem eigenen Grund und Boden in die Luft jagen. Das sei rechtlich möglich, so die Polizei, man rate jedoch vor allem davon ab, Pyrotechnik der Klasse F2 zu zünden.

Von Ines Sommer