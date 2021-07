Stralsund: So sieht die neue Warnow-Fähre für Rostock aus

Stralsund/Rostock

Ungewollt wurde der große Bahnhof für den Abschied der Luxusyacht „Crystal Endeavor“ am vergangenen Wochenende zum kleinen Bahnhof für ein anderes Schiff. Denn während der Expeditions-Keuzliner so langsam die Stralsunder Werft verließ und Kurs Richtung Island nahm, freuten sich die vielen Einheimischen, die mit ihrem Boot auf dem Sund rumschipperten, über einen Farbtupfer an der benachbarten Kaikante: Eine Solarfähre lag da im Wasser – der gerade fertig gestellte Auftrag von Ostseestaal.

Hansestadt Rostock hat das Schiff bestellt

Die Hansestadt Rostock hatte das Elektro-Schiff bestellt. Bis zu 36 000 Liter Diesel sollen durch den Elektro-Antrieb eingespart werden. Die beiden 45-Kilowatt-Ruderpropeller können den 21 Meter langen Katamaran mit Stahlrumpf auf maximal 14 Knoten beschleunigen. Um die 500 Meter lange Fahrtstrecke fahrplangemäß zu bewältigen, würden sieben bis acht Knoten reichen. Der künftige „Warnowstromer“ – für diesen Namen hatten sich die Rostocker in einer Umfrage entschieden – ist die 11. Elektrofähre aus Stralsund.

Weitere „Stromer“ fahren in Berlin, auf der Mosel und dem Rhein. Nummer 12 wird gerade für Usedom gebaut. Das Elektro-Solarschiff, das im Mai auf Kiel gelegt wurde (die OZ berichtete), soll ab August täglich im Pendelverkehr bis zu 20 Personen und 15 Fahrräder vom Festlandort Kamp nach Karnin auf Usedom bringen.

Fähre wurde auf dem Sund gesichtet

Inzwischen haben Augenzeugen beobachtet, dass die grün-weiße Fähre schon auf dem Strelasund unterwegs war. Zur Probefahrt. Doch um das, was in Stralsund im Frankenhafen auslieferungsfertig am Kai schwimmt und pünktlich zum 31. Juli übergeben werden soll, macht die Warnow-Metropole ein Geheimnis. Und das nicht, weil in der kleineren Schwester-Hansestadt ein Erlkönig liegt, sondern weil die Fähre zwischen Rostock und Gehlsdorf, die übrigens seit fast 150 Jahren verkehrt, noch nicht in Betrieb gehen kann. Der Grund: Verzögerungen beim Bau der beiden Anleger aufgrund „pandemiebedingter Störungen im Bauprozess“, hatte man der OZ Anfang Juli mitgeteilt.

Rostock hat Probleme mit den Anlegern

Die Bauarbeiten laufen. Ein Fertigstellungstermin steht noch nicht fest. Derweil verkehrt die jetzige Fähre „Gehlsdorf“ in ihrem namensgebenden Heimatstadtteil an einem Behelfsanleger an. Auf Stadthafenseite dient weiterhin die Uferpromenade am Neptunkai als Ausweichanlaufpunkt, wie die OZ weiter berichtete.

Am Ufer in Gehlsdorf sind die größten Umbauten nötig. Hier bleibt das Schiff nachts und lädt seine Hochleistungsakkus auf. Die Fähre erzeugt mit den Solarzellen auf dem Dach zwar eigenen Strom – doch der reicht für maximal 50 Prozent der erforderlichen Energie, und das auch nur an sonnigen Tagen. Bei schlechtem Wetter ist dieser Anteil nach Angaben von Ampereship, einer eigens für den Elektrofähren-Bau gegründete Tochter von Ostseestaal, deutlich kleiner. An beiden Anlegestellen müssen außerdem große Stahlplatten montiert werden, als Gegenstück für die auf Steuerbordseite der Fähre installierten Magneten für das seillose Anlegen.

Die spannende Frage bleibt also, wo Rostock das Stralsund-Produkt parken will, bis die Anleger fertig sind. Nach OZ-Informationen könnte der Verkauf der alten Fähre zusätzlich für Termindruck sorgen...

Drei Fähren für die Schweiz folgen

Der Rumpf des Katamarans wird aus Stahl gebaut. Den Antriebsstrom für die zwei 45-Kilowatt-Ruderpropeller liefern den Firmenangaben zufolge Hochleistungsbatterien, die von insgesamt 36 auf dem Dach des Schiffes installierten Solarmodulen geladen werden. Quelle: Stefan Sauer

Bei Ostseestaal macht man sich darum keine Gedanken, hier zählt nur, dass man Platz schafft, denn die Solar-Fähren „made in Stralsund“ sind beliebt. So hat das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen längst den Auftrag für drei neue Solarfährschiffe für Zürich in der Tasche, die jetzt gebaut werden sollen. Außerdem baut die Stralsunder Firma für den Bodensee ein Elektro-Fahrgastschiff. Der Katamaran soll bis zu 300 Passagiere befördern.

Der Markt ist da, denn erstens ist die Energiewende ein großes Thema, und zweitens sind viele Fahrgastschiffe 50 bis 60 Jahre alt, hieß es bei der letzten Kiellegung im Mai in der Schiffbau-Halle.

„Wir helfen, in Vorpommern die E-Mobilität auch aufs Wasser zu bringen. Mittlerweile sind wir auf diesem Feld Vorreiter. Dabei haben wir damals einfach nur angefangen und dachten, wenn der Schiffbau in der Krise ist, könnten wir doch kleine Schiffe selber bauen. Das haben wir probiert, und es funktioniert“, Thomas Kühmstedt, Technischer Direktor bei Ostseestaal, kürzlich im Gespräch mit der OZ.

Von Ines Sommer