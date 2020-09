Stralsund

Die Hoffnungen von Kurt Meisel richten sich auf den Stralsunder Weihnachtsmarkt. Der Schausteller sagt: „Für mich und meine Kollegen ist das in diesem Jahr die einzige wirkliche Chance, noch mal ein bisschen Geld zu verdienen.“ Für Meisel, der seit Jahren zu den Organisatoren des Weihnachtsrummels auf dem Neuen Markt gehört, führten die Beschränkungen durch die Corona-Krise in diesem Jahr zu einer langen Durststrecke für das Unternehmen mit seinen Fahrgeschäften.

Organisation des Weihnachtsmarkts in städtischer Hand

Timo Viecens ist der Mann, der in diesem Jahr daran arbeitet, dass der Stralsunder Weihnachtsmarkt sowohl auf dem Alten Markt wie auch dem Neuen Markt stattfindet – natürlich unter den Bedingungen der Corona-Krise. Der Geschäftsführer des Eigenbetriebs Zentralfriedhof der Hansestadt organisiert im Nebenjob für die SWS Stadtwerke das vorweihnachtliche Spektakel. Die Stadtwerke wiederum haben seit einem Beschluss des Hauptausschusses der Stralsunder Bürgerschaft den Hut für die Ausrichtung des Weihnachtsmarktes aufgesetzt bekommen, damit dessen Organisation in städtischer Hand bleibt, so damals eine Begründung der Verwaltung.

Der Vergabe-Beschluss, den der Hauptausschuss während Corona fasste, steht seit April. Und doch rumorte es an der Basis, weil niemand verstanden hatte, warum man dem zuverlässigem Partner Basic Events eine Abfuhr erteilte. Denn trotz neuer Ausschreibung – der bisherige Vertrag war ausgelaufen – hätte die heimische Veranstaltungsagentur als Partner oder zumindest als Mitorganisator eine Chance bekommen können. Warum es nicht dazu kam, bleibt bis heute im Dunkeln.

Hygienekonzept ist organisatorische Herausforderung

Letzte Woche stellte Viecens jetzt das Konzept im Kulturausschuss der Bürgerschaft vor, wie zwischen Glühweinduft und Bratwurst-Qualm die Anforderungen der „Verordnung der Landesregierung zur weiteren schrittweisen Lockerung der coronabedingten Einschränkungen des öffentlichen Lebens in MV“ umgesetzt werden können. Die ist mit ihrer Anlage 14a / Auflagen für Jahrmärkte – dazu zählen auch Weihnachtsmärkte – eine Herausforderung für die Organisatoren. Stellt sie doch Anforderungen an ein wirksames System zur Regulierung und Lenkung von Besucherströmen, Abstandswahrung und Maskenpflicht für Standbetreiber wie Marktbesucher. Letzteres interessanterweise mit der Anmerkung: „Beim Verzehr von Speisen und Getränken ist keine Mund-Nase-Bedeckung erforderlich.“

Ausreichend Abstand und Wegesystem auf dem Markt

Mit seinem Vortrag machte Timo Viecens deutlich, dass er mit seinem Hygieneplan die Vorgaben der Landesregierung erfüllen würde. Der Platz sowohl auf dem Alten als auch Neuen Markt reiche danach aus, um die gewohnte Anzahl von Marktständen und Schaustellern samt Eisbahn mit den nötigen Abständen samt einem Wegesystem für die Besucher unterzubringen. „Das Interesse war sehr groß, aber berücksichtigt wurden zunächst Händler und Schausteller aus den vergangenen Jahren“, so Viecens. Auch das prägende Element des Weihnachtsmarktes, der heimelige Rathauskeller, kommt in den Planungen vor. In diesem Jahr ohne Sitzgelegenheiten und Posaunen- oder Chormusik, dafür mit reichlich Lüftung und wenn es vom Gesundheitsamt so festgelegt wird, mit Steuerung der Besucherzahlen und möglicherweise einer Maskenpflicht für alle.

Entscheidung nach Analyse der Lage

Stralsund verfügt damit frühzeitig über einen genehmigungsfähigen Hygieneplan für den Weihnachtsmarkt und kommt damit der Aufforderung von Landrat Stefan Kerth ( SPD) nach, diese Planung rechtzeitig mit dem Gesundheitsamt abzustimmen. Kleiner Wermutstropfen dabei: Niemand kann um diese Zeit sagen, dass der Plan auch so genehmigt wird, nicht mal das Gesundheitsamt. Dessen Chef, Jörg Heusler, ist zwar entschlossen, alles zu machen, was geht – selbst die Weihnachtsmarktbesucher von der Maskenpflicht zu befreien, denn die Landesverordnung lasse da auf Antrag Ausnahmen zu. Doch Heusler ist auch Realist. „Wir können das letztlich nur danach entscheiden, wie sich die Lage bei den Infektionszahlen entwickelt.“

Alle Spielräume sollen ausgereizt werden

Dazu kommt: Der Gesundheitsamts-Chef kann letztlich den Hygieneplan für den Stralsunder Weihnachtsmarkt erst nach dem 19. Oktober absegnen. Dann endet zunächst die Gültigkeit der aktuellen Verordnung, wird die Landesregierung die Lage neu einschätzen. Heusler hält es dennoch für richtig, jetzt in die Gespräche zu gehen für die Ausrichtung der Weihnachtsmärkte. Der Stralsunder ist da für ihn nur einer von vielen im Landkreis. Seine Sprachregelung dazu: „Wir werden unter Beachtung der jeweils aktuellen Lage alle Spielräume ausreizen.“

Unter Umständen auch eine Verlängerung des Stralsunder Weihnachtsmarktes, die die Fraktion Bürger für Stralsund (BfS) und Einzelbürgerschaftsmitglied Michael Adomeit für die nächste Bürgerschaftssitzung ins Gespräch gebracht haben. Ziel trotz Corona: Mehr Spaß für die Stralsunder und mehr Umsatz für Schausteller wie Händler.

Von Jörg Mattern