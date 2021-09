Stralsund

Nach fast drei Monaten Spielpause wird sich morgen erstmals wieder der Vorhang im Großen Haus des Theaters Vorpommern öffnen. Und das erstaunlicherweise mit einer Oper, die wohl keiner kennt. „Jonny spielt auf“ heißt das Werk. Es stammt aus der Feder des ebenfalls eher unbekannten Komponisten Ernst Křenek. Er wurde 1900 in Wien geboren und ging dann in die USA, wo er 1991 starb. Warum hat der neue Operndirektor Wolfgang Berthold gerade dieses Werk für seinen Einstand in Stralsund ausgewählt? „Weil es eine Rarität ist“, antwortet er, „und es mich sehr begeistert.“

Bei den Nationalsozialisten auf dem Index

„Jonny spielt auf“ stammt aus dem Jahre 1927 und wurde in Leipzig uraufgeführt. „Křenek hatte die Oper als 27-Jähriger geschrieben“, sagt Berthold. Sie war nach ihrer Premiere ein Riesenerfolg. 421-mal wurde sie an 45 deutschen Bühnen gespielt, kam dann aber bei den Nationalsozialisten auf den Index und galt als verfemt. Trotzdem konnte Křenek viele Jahre von den Tantiemen leben. Berthold meint, dass die Oper zu Unrecht bis heute zumeist aus den Spielplänen der Theater verschwunden sei, denn sie greife viele aktuelle Themen auf. Zudem habe sie eine rasante Handlung, die in mehreren Handlungssträngen verläuft.

Nur so viel zum Inhalt: Es geht um Liebe, um Eroberungen und um eine Geige. Spielorte sind unter anderem ein Hotel und ein Bahnhof. Wer letzten Freitag bei der großen Eröffnungsshow des Theaters anlässlich der neuen Spielzeit auf dem Alten Markt war, konnte Mezzosopranistin Pihla Terttunen bereits als Jonny erleben. „Normalerweise wird die Rolle mit einem Bariton besetzt“, erklärt Berthold. Er habe sich aber für den Mezzosopran entschieden, weil Frauen in der Jazzmusik eher selten sind. Jonny ist nämlich eine Jazzband-Geigerin.

Die Oper verlangt den vollen Einsatz aller Kräfte. Neben dem Philharmonischen Orchester Vorpommern unter Leitung seines ersten Kapellmeisters Alexander Mayer ist auch der Opernchor dabei. Die Bühne hat Eva Humburg gestaltet. „Collagenhaft“, wie sie es mit einem Wort umschreibt.

Adolf sorgt für ausverkauftes Haus

„Der Vorname“ – Komödie von Matthieu Delaporte und Alexandre de La Patellière mit Philipp Seidler und Amelie Kriss-Heinrich Quelle: Peter van Heesen

Sonnabend folgt dann mit „Der Vorname“ bereits die zweite Premiere, diesmal im Gustav-Adolf-Saal. Im Gegensatz zur Oper „Jonny spielt auf“, für die es noch Karten gibt, ist diese und auch bereits die folgende Vorstellung am 26. September ausverkauft. Kein Wunder, denn wegen Corona gibt es hier nur 20 Plätze, wie Pressesprecherin Helga Haase erklärt. Aber: Bis 14. Januar 2022 sind noch fünf weitere Vorstellungen in Stralsund und bis 24. Februar acht weitere in Greifswald geplant. Und die werden bestimmt alle ausverkauft sein, denn „Der Vorname“ soll ein „Schenkelklopfer“ sein. Es gibt viel zu lachen in diesem Stück von Matthieu Delaporte und Alexandre de La Patellière.

Was wird wann und wo gespielt? „Jonny spielt auf“: Premiere am 17. September um 19.30 Uhr im Großen Haus „Der Vorname“: Premiere am 18. September um 20 Uhr im Gustav-Adolf-Saal (ausverkauft). Weitre Aufführungen in Stralsund: 26. September (ausverkauft), 1. Oktober 20 Uhr ,17. Oktober 18 Uhr, 10. und 11. Dezember jeweils 20 Uhr und 14. Januar um 20 Uhr „Othello“: Premiere am 19. September um 16 Uhr im Großen Haus

2010 wurde es in Paris uraufgeführt, 2012 kam es nach Deutschland. Seither feiert es Erfolg um Erfolg. Mittlerweile wurde das Stück auch schon zweimal verfilmt, unter anderem von Sönke Wortmann. Der Titel hat in sich, worum es geht: Ein junges Paar, das ein Baby erwartet, ist zu einer privaten Feier eingeladen. Und natürlich kommt gleich zu Beginn die Frage: „Habt ihr denn auch schon einen Namen für euer Kind.“ „Ja“, antwortet der junge Mann. „Es soll Adolf heißen“. Und damit ist der Abend natürlich gelaufen. „Es wird ein Mordsspaß“, verspricht Regisseurin Anke Salzmann. Sowohl für die Zuschauer als auch die Protagonisten auf der Bühne. Von denen sind übrigens vier von fünf neu im Ensemble. Somit spielen alle erstmalig miteinander.

„Othello“ mit neuer Besetzung

Und da aller guten Dinge drei sind, hat sich das Theater Vorpommern am Sonntag auch noch für eine dritte Aufführung entschieden. Es ist Ralf Dörnens Ballett „Othello“, das im Februar 2020 in Stralsund seine umjubelte Premiere erlebte und seitdem nur dreimal gespielt wurde. Um 16 Uhr kommt das Stück auf die Bühne. „Es ist Premiere und Wiederaufführung zugleich“, sagt der Ballettdirektor. Denn es wurde abermals inszeniert, weil die Besetzung, einschließlich der Hauptrolle, neu ist. Geblieben ist aber die wunderbare Musik von Michio Woirgardt, die als Auftragswerk für „Othello“ entstanden ist.

Für alle Vorstellungen gelten die Corona-Regeln. 3-G ist angesagt: also genesen, geimpft oder getestet. Neu ist, dass auf dem Platz die Maske abgenommen werden darf und die Garderobe wieder besetzt ist. Und es finden wieder Premierenfeiern nach allen drei Vorstellungen statt.

Von Reinhard Amler