Stralsund

In vielen Stralsunder Familien wird bereits beraten, wie der Jahreswechsel gestaltet werden soll. Eine zentrale Frage dabei: Was macht man gegen 24 Uhr? Wird es in Stralsund ein Silvesterfeuerwerk geben, das man gemeinsam bestaunen an?

Corona-Landesverordnung macht Silvester-Planung kompliziert

Laut einer Info aus dem Rathaus bereitet die Hansestadt ein Silvesterfeuerwerk vor. Dennoch ist die Lage kompliziert. So verweist die Hansestadt darauf, dass die aktuelle Corona-Landesverordnung MV die Auflagen regelt, unter denen Veranstaltungen durchgeführt werden können. Diese hätte eine Gültigkeit bis 5. November 2021. „Insofern kann eine Entscheidung über die Durchführung eines Silvesterfeuerwerks frühestens mit Bekanntwerden einer neuen Verordnung erfolgen. Das aber auch nur verlässlich für den Fall, dass diese Verordnung dann über den 31.12.2021 hinaus gültig ist“, stellt die Hansestadt klar.

„Aktuell würde ich vom Raketenkauf noch abraten.“ Dr. Ingo Klempien, Helios-Klinikum Stralsund Quelle: Martin Krause

Wie ein Stralsunder Chefarzt die Chancen einordnet

Ganz ähnlich sieht es Epidemiologie Ingo Klempien, Chefarzt vom Helios-Hanseklinikum. „Vom Raketenkauf würde ich derzeit noch abraten. Erst muss geschaut werden, welchen Rahmen die neue Verordnung bietet – und wie sich die pandemische Lage entwickelt.“ Noch seien zwei Monate hin. „Wir können nicht einfach in die Glaskugel schauen. Zwar handelt es sich bei einem Feuerwerk um eine Großveranstaltung im Freien, dort würde ich die Ansteckungsgefahr eher als gering bewerten.“ Dennoch würden davor oder danach Freunde und Familie zusammenkommen. „Und auch auf dem Weg dahin mit dem Bus oder im Auto ist das Risiko ein anderes“, so der Chefarzt.

Unabhängig von der aktuellen Planungsunsicherheit bereitet die Hansestadt jedoch die Durchführung eines Silvesterfeuerwerkes vor. „Wir gehen davon aus, dass Feuerwerke im Gegensatz zum letzten Jahr nicht grundsätzlich untersagt werden“, heißt es. Jedoch: „Eine Durchführung an einem zentralen Ort scheint dabei aus jetziger Sicht unrealistisch, da erwartbare Auflagen, die den jetzigen ähneln, nicht umsetzbar wären.“

OB Alexander Badrow (CDU) setzt sich für Feuerwerk ein

„Wir werden alles daran setzten, dass es in diesem Jahr wieder ein Feuerwerk für unsere Stralsunder geben kann“, Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU). Quelle: Christian Rödel

Ohnehin ist noch nicht klar, wo genau das Feuerwerk stattfinden könnte. „Hafeninsel und Strandbad kommen in diesem Jahr wegen der Baustellen dafür nicht infrage“, heißt es aus der Stadtverwaltung. Zum jetzigen Zeitpunkt wird jedoch nicht mit einer Lasershow geplant. Diese charmante Alternative hatte sich die Hansestadt vergangenes Jahr ausgedacht, als klar war, dass es kein Silvesterfeuerwerk geben wird. Damals erhellten mehrere Strahlen von der Marienkirche aus den Himmel über der Hansestadt. Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) will seinen Hansestädtern dieses Jahr aber wieder mehr bieten. „Wir werden alles daran setzten, dass es in diesem Jahr ein Feuerwerk für unsere Stralsunderinnen und Stralsunder geben kann“, so der Oberbürgermeister.

Wer privat ein Feuerwerk plant, sollte Folgendes beachten

Böllern und eigene kleine Feuerwerke sind in Stralsund nicht verboten. Laut Sprengstoffgesetz dürfen am 31. Dezember und 1. Januar sogar pyrotechnische Gegenstände der Kategorie 2 – also welche, von denen eine kleine Gefahr ausgeht – auch von Personen abgebrannt werden, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Auch wenn keine konkreten Verbotszonen bekannt sind, gibt es allgemeine Regeln. Zu diesen zählt unter anderem § 23 Absatz 1 1. SprengV: Das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen ist verboten. Dieses ist zum größten Teil in der Altstadt der Fall.

Wie Stralsunder über das Silvester-Feuerwerk denken

„Ich brauche kein Silvesterfeuerwerk. Die Lasershow war eine gute, umweltfreundliche Alternative“, Thilo Klang. Quelle: Christian Rödel

„Ich brauche kein Silvesterfeuerwerk“, sagt ganz klar der Stralsunder Thilo Klang. Der Rentner war von der Lasershow im vergangenen Jahr sehr angetan. „Die Lasershow von der Marienkirche war eine optisch schöne Alternative, die zudem noch sehr viel umweltfreundlicher ist“, sagt Klang. Andere Stralsunder hingegen hoffen auf ein echtes Spektakel am Himmel über der Hansestadt. „Ich bin für ein klassisches Feuerwerk, das man wie vor der Pandemie mit der ganzen Familie von der Sundpromenade aus am frühen Silvesterabend verfolgen kann“, sagt Grit Eisold. Die Fischverkäuferin hat dabei auch die Gastgeberbranche im Blick: „Zum Jahreswechsel sind immer viele Touristen in der Stadt, die hier auch ein schönes Urlaubsbonbon am Himmel sehen wollen“, so Eisold.

Hotel Scheelehof plant klassisches Feuerwerk – nicht nur für Hotelgäste

„Stand heute werden wir bei uns im Haus nach Mitternacht ein Feuerwerk entzünden, das auch für viele Stralsunder sichtbar sein wird“, Uta Reichel, Hoteldirektorin Scheelehof Quelle: Christian Rödel

Für ein spektakuläres Schmankerl wird voraussichtlich das Hotel Scheelehof sorgen. „Stand heute werden wir bei uns am Haus während der Silvesterparty um zehn Minuten nach Mitternacht ein klassisches Feuerwerk entzünden“, sagt Hoteldirektorin Ute Reichel. Davon sollen nicht nur die Hotelgäste profitieren, sondern auch viele Stralsunder.

Von Kay Steinke