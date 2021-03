Kostenlos bis 13:50 Uhr Montagsdemo in Stralsund: So viele Menschen versammelten sich in der Hansestadt

Am Montag hat sich wieder eine Personengruppe auf dem Alten Markt in Stralsund versammelt, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Die Polizei hat die Versammlung begleitet und überwacht. Es wurden zwischen 100 und 500 Teilnehmer erwartet, wovon aber deutlich weniger kamen.