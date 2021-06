Stralsund

Noch wird an Bord der „Gorch Fock“ (I) geschrubbt, geschleift und lackiert: Martin Koß vom Team um die neue Betriebsleiterin Kathrin Pust schleift das Schanzkleid an der Reling der Bark, um wenig später einen Klarsichtlack aufzubringen. Der 37-Jährige ist eigentlich Messebauer. Er hat auf Oberdeck einiges auf Vordermann zu bringen.

Trauungen an Bord der Gorch Fock bis zum Herbst fast ausgebucht

„Ab dem 17. Juni finden die ersten Hochzeiten an Bord und bis zum Herbst sind wir mit Trauungen schon gut ausgebucht, einige heiratswillige Paare haben sich sogar schon für Jahr 2022 Termine gesichert“, sagt Betriebsleiterin Kathrin Pust. Für Wulf Marquard, Chef des Vereins „Tall-Ship Friends“, steht fest, dass erst frühestens am 15. Juni wieder Gäste an Bord kommen können. „Es lohnt sich für uns erst ab Mitte Juni, unser Schiff für Gäste zu öffnen, weil vorher mit ziemlicher Sicherheit kaum jemand kommen wird“, begründet Marquard seine Entscheidung.

Die Hansestadt hat die Absicht, die Bark zu kaufen und sie damit als Touristenattraktion in Stralsund zu behalten. Dazu gibt es eine Übereinkunft zwischen der Hansestadt, dem jetzigen Besitzer und Betreiber-Verein Tall-Ship Friends, dem Wirtschaftsministerium MV und dem Innenministerium MV erzielt. Diese sieht den Erwerb sowie die Sanierung der „Gorch Fock“ (I) durch die Hansestadt vor , ebenso den weiteren Betrieb sowie die Übernahme künftiger Instandhaltungsmaßnahmen durch den Verein. Die Sanierung in Höhe von 10,56 Millionen Euro soll dabei ausschließlich aus bereits zugesagten Fördermitteln des Landes erfolgen.

Von Christian Rödel