Stralsund

„Ahoi, Ihr Ahabs, Blighs und Cooks, liebe Skipper und Segelfreunde, alle, die bei ,Kreuzen’ nicht gleich an Wahlzettel denken: Herzlich willkommen am und auf dem Strelasund!“ Mit diesem schmissigen Insider-Vokabular wirbt Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) fürs Segeln in Stralsund. Die Hansestadt ist bekannt für ihre Wettbewerbe auf dem Wasser. Seien es die Mittwochsregatten, die Segelwoche oder das Blaue Band – eine Wettfahrt von der Hansestadt nach Hiddensee. Bisher haben alle Veranstalter mehr oder weniger ihr eigenes Ding gemacht. Das ändert sich nun.

„Wir haben uns alle über den Winter einmal im Monat online zusammengesetzt und ein Heft erstellt, das alle Veranstaltungen beinhaltet“, sagt Tilo Thomzik, Stralsunder Werfteigner und Mitglied im Maritimen Verein Stralow. Das 43 Seiten starke Werk ist im Druck und wird bei den Sponsoren, der Segelmacherei Boldt, dem Servicecenter Lingrön am Stadthafen und Dimension Sails, zu haben sein. Möglicherweise wird die Broschüre auch zum Herunterladen bereitstehen. Wer sie liest, wird auf Badrows Worte stoßen.

„Wenn man es uns nicht verbietet, ...“

Doch wie bei allen geplanten Veranstaltungen stellt sich auch hier die Frage: Kann alles stattfinden oder macht das Coronavirus einen Strich durch die Rechnung? „Wenn man es uns bis dahin verbietet, dann dürfen wir es natürlich nicht machen“, setzt Thomzik an. Aber er ist guter Dinge, denn: „Segelsport funktioniert mit wenigen Leuten auf einem Boot. Mehr als die fünf Personen, die sich treffen dürfen, sind es ja nicht. Und meistens sind es Kernfamilien.“ Zudem herrscht im Segelsport ohnehin ein Kontaktverbot: Internationale Regeln besagten schon 1972, dass Kollisionen auf See zu vermeiden sind.

Weitere Voraussetzungen: „Wir haben für alle Veranstaltungen ein Hygienekonzept entwickelt. Und es wird keine Auswertungen wie früher geben, als sich alle Mittwochssegler danach in der Kneipe ,Werkstatt’ am Hafen getroffen haben.“ Die zum Blauen Band gehörende Party auf Hiddensee werde es nicht geben. Auch das gemeinsame Frühstück bei der Stralsunder Segelwoche fällt wegen der Pandemie aus. „Aber wir wollen trotzdem die Sportveranstaltung durchführen“, unterstreicht Thomzik, der übrigens auch gerne selbst mitsegelt und es hin und wieder sogar in die vorderen Ränge schafft. „Ja, manchmal klappt das.“ Auf seinem Boot bildet er ein Team mit seinem Sohn und seiner Tochter.

Ein Bild wie gemalt: So romantisch kann das Segeln auf dem Sund sein. Quelle: Miriam Weber

Hoffnung und Optimismus

Das Gesellige wird also fehlen. Schade, oder? Denn es macht doch auch den Segelsport aus, dass man sich danach zusammensetzt und bei dem einen oder anderen Kaltgetränk noch etwas fachsimpelt? „Ja, sicher“, sagt Thomzik und blickt zurück: „Bei der Mittwochsregatta gab es dann für die ersten drei Plätze Medaillen und am Ende der Saison Pokale und Sachpreise. Wie wir es in diesem Jahr mit den Preisen machen, wissen wir noch nicht.“

Aber an Detailfragen wie diesen wird es sicher nicht scheitern. Der Optimismus, den Thomzik in sich trägt, ist auch bei Wilhelm Petersen zu spüren. „Wir hoffen, dass sich die Corona-Situation im Sommer wieder so weit entspannt, dass die geplanten Regatten in Corona-angepasster Form stattfinden können“, vertraut der zweite Vorsitzender des Regattabüros der Stralsunder Segelsportvereine auf die Zukunft. Das Heft werde deshalb gleich mal „kartonweise“ gedruckt.

Segel-Termine 2021 So sieht das Stralsunder Segeljahr 2021 aus, wenn Corona es zulässt. Zu den einzelnen Wettbewerben sind Boote unterschiedlicher Klassen zugelassen. Welche Klasse für welches Rennen, ist den Internetseiten zu entnehmen. Die Stralsunder Mittwochsregatta findet wöchentlich vom 28. April bis zum 29. September statt. www.mregatta.de Die Stralsunder Segelwoche ist vom 2. bis 6. Juni terminiert. www.stralsunder-segelwoche.org Rügen Rudder (Rundfahrt rund um Rügen und Hiddensee), 18. bis 19. Juni. www.ruegenrudder.com Blaues Band Kutter, 31. Juli und 1. August. www.seesport-stralsund.de Blaues Band MVS, 7. August. www.mvs-stralsund.de Dornbusch Race, 21. August. www.ruegenrudder.com Kontakt zum Regattabüro der Stralsunder Segelsportvereine: 03831 / 28 16 00, segelwoche@ycstr.de

Auch, wenn das große Ganze steht, sind trotzdem noch organisatorische Änderungen möglich. Da etwa Kontakte in jeder Hinsicht reduziert werden sollen, erfolgt die Anmeldung für die Segelwoche nicht mehr in einer Gaststätte im Hafen, sondern über die Internetseite www.raceoffice.org. Petersen empfiehlt, stets die Internetseite der Veranstaltungen im Blick zu behalten.

Von Kai Lachmann