Kapitän zur See Oliver Jülke hat in der ersten Woche des neuen Jahres zwei Betreuungseinrichtungen und das Impfzentrum des Landkreises Vorpommern-Rügen in der Hansestadt Stralsund besucht. Der Kommandeur an der Marinetechnikschule ( MTS) Parow verschaffte sich dabei einen Überblick über die Tätigkeiten seiner Soldatinnen und Soldaten im Rahmen einer Amtshilfe.

Pflegeheimleiterin: Soldaten sind eine große Hilfe

So sind seit dem 23. Dezember des letzten Jahres vier Marineangehörige im Schwesternheimathaus, einem evangelischen Altenzentrum, im Einsatz. In der aktuellen Corona-Pandemie geraten die Mitarbeiterinnen der Pflegeeinrichtung bei der Begleitung und Unterstützung pflegebedürftiger Menschen an ihre Betreuungsgrenzen.

Deshalb zeigte sich die Leiterin der Einrichtung, Christine Wawrsich, besonders dankbar für die Hilfeleistung der MTS. „Die Soldaten sind für uns eine große Hilfe. Durch ihre Unterstützung haben wir mehr Freiraum, unseren eigentlichen Tätigkeiten nachzugehen“ sagte die Heimleiterin und freute sich, dass die Marinesoldaten frischen Wind ins Haus gebracht haben.

Ein besonderer Einsatz für die Soldaten

Oberstabsgefreite Anka Adam und Oberstabsgefreiter Eric Walsch sind Teil der „Helfenden Hände“ im Altenzentrum. Haben sie sich bisher mit militärischer Organisation an der MTS beschäftigt, lautet ihr Einsatzbefehl jetzt Unterstützung in der Hauswirtschaft. Dazu gehören die Verteilung von Essen und Getränken, Reinigung der Räume, Betten machen und die ständige Desinfektion. Aber auch die Begleitung der Bewohner zu den Corona-Tests und die Unterstützung beim Besucher- und Empfangsdienst.

Für Eric Walsch macht das soziale Miteinander diese Aufgabe zu etwas Besonderem. „Die Bewohner sind uns gegenüber sehr aufgeschlossen und freuen sich über jede Hilfe und Aufmerksamkeit“, sagt der Oberstabsgefreite. Noch bis zum 24. Januar sind er und seine Kameraden hier im Einsatz.

Helfende Hände in den Stralsunder Werkstätten

Seine zweite Station führte den MTS-Kommandeur in die Stralsunder Werkstätten. In dem Sozialunternehmen, das Menschen mit Behinderungen Arbeit gibt und sie betreut, geben seit dem 4. Januar zwei Soldaten Unterstützung. Peter Friesenhahn, Geschäftsführer der Einrichtung, gab dem Kapitän einen Überblick über die Schwerpunkte der Arbeit in den Werkstätten.

Oliver Jülke zeigte sich beeindruckt über die Vielfältigkeit des Angebotes. Um einen reibungslosen Ablauf der Betreuung sicherzustellen, müssen Beschäftigte wie Besucher ständig getestet werden. Hier stoßen die Stralsunder Werkstätten an ihre Belastungsgrenze.

Oberstabsgefreiter André Seide und Hauptgefreiter Paul Eberlein unterstützen die Dokumentation und Datenerfassung aller getesteten Personen. Dazu haben sie sich auf der Ladefläche eines Kastenwagens ihre „Operationszentrale“ eingerichtet. „Es ist eine sehr sinnvolle Tätigkeit. Ich kann Gutes tun und bekomme einen Blick über den Tellerrand“, beschreibt Paul Eberlein seine Arbeit.

Schneeregen und Temperaturen um 3 Grad Celsius können dabei den wetterfesten Soldaten nichts anhaben. Andre Seide hebt die gute Zusammenarbeit mit den Beschäftigten der Werkstätten hervor. „Es ist ein tolles Miteinander. Wir ergänzen und helfen uns sehr gut“, sagt der 34-jährige Marinesoldat.

Jägerbataillon aus Torgelow hilft im Impfzentrum

Abschließend besuchte Kapitän zur See Jülke das neu aufgestellte Impfzentrum des Landkreises Vorpommern-Rügen, wo seit dem 27. Dezember 25 Soldaten des Jägerbataillons 413 aus Torgelow Unterstützung leisten. Alle sind im Schichtbetrieb vor Ort und in den mobilen Impfteams eingesetzt. Hauptfeldwebel Sebastian Henck führt seine Kameraden mit militärischer Genauigkeit. Alles ist getaktet, die Abläufe sind eingespielt und die Aufgaben verteilt.

Organisationsleiterin schätzt militärische Genauigkeit

Genau diese Struktur schätzt die Leiterin für Organisation, Frau Möller. „Jeder hat seine Aufgabe und weiß, was er zu tun hat“, lobt die Leiterin, die zivil militärische Zusammenarbeit. Zu den Tätigkeiten der Soldaten gehören die Aufnahme der zu impfenden Personen, Fieber messen, Abfrage von Symptomen, Begleitung zu den Impfstationen und die Datenerfassung. Dabei wurden zwei Impfstraßen aufgebaut, die einen reibungslosen Ablauf gewährleisten.

Der Kommandeur der Marinetechnikschule hat bei seinen Besuchen überall motivierte Soldaten erlebt. „Alle erledigen ihre Aufgaben gewissenhaft und mit großer Leidenschaft“, sagt Oliver Jühlke und betont: „Wir werden die Hilfe fortführen, solange wir benötigt werden und die entsprechenden Genehmigungen vorliegen.“ Der Kapitän zu See bedankte sich ausdrücklich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Einrichtungen in der Hansestadt. „Wir freuen uns, dass wir einen wertvollen Beitrag zum Schutz der Menschen in den Stralsunder Einrichtungen leisten können.“

Von Sebastian Landgraf