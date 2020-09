Stralsund: Sommerliches Lichterspektakel an der Kaikante

Stralsund

Mit dem „Sommerlich(t) am Hafen“ erlebte der Stralsunder Kultursommer am Freitagabend seinen nächsten Höhepunkt. Hunderte Stralsunder kamen auf die Hafeninsel, um das Spektakel mitzuerleben. Die Illuminierung tauchte das Ozeaneum, den historischen Koggenspeicher und den Windjammer „ Gorch Fock“ (I) in bunte Farben.

Afrikanische Trommelklänge zum Auftakt

Zum Auftakt sorgten furiose Trommelklänge der afrikanischen Gruppe Yooku von der Trommel mit! – Trommelschule Stralsund für mitreißende Stimmung. Im Anschluss an die Lichtshow konnten die Gäste des Kultursommers den Abend auf den Außenterrassen von Kneipen und Restaurants bei Livemusik ausklingen lassen.

Kultursommer endet mit dem Erntedankfest

Noch bis zum 27. September organisieren Akteure aus der Veranstaltungsbranche, Künstler, Schausteller und die Stadtverwaltung Stralsund ein Programm mit insgesamt sechs Veranstaltungen. Bisher standen musikalische Genüsse, tänzerische Darbietungen, Küstenkosmoz-Flair und das Lichterspektakel an der Kaikante auf dem Programm.

Der Kultursommer endet mit dem Erntedankgottesdienst am 27. September, 10 Uhr, in St. Marien und dem sich anschließenden Erntedankfest von 11.30 bis 17 Uhr auf dem Alten Markt.

Von Christian Rödel