Stralsund: Sorgt Corona-Zwangspause für mehr Babys?

Stralsund

Gute Zeiten im Stralsunder Kreißsaal: In den ersten fünf Monaten dieses Jahres wurden schon 372 Babys geboren. Das sind 26 mehr als im gleichen Zeitraum 2020. Bis zum 30. Mai erblickten 193 Mädchen und 185 Jungen im Hanseklinikum das Licht der Welt. Sechsmal kam das Baby-Glück gleich im Doppelpack und die Eltern schieben inzwischen einen Zwillingskinderwagen.

Trotz Corona kein Papa-Verbot im Kreißsaal

Apropos Eltern. Im Stralsunder Helios-Krankenhaus am Sund durften die Papas trotz Corona-Pandemie immer bei der Geburt dabei sein. „Wir hatten während der ganzen Zeit kein Papa-Verbot, natürlich mussten wir bestimmte Regeln einhalten, aber das Geburtserlebnis konnte und wollte den Eltern keiner nehmen“, sagt Hebamme Birgit Busch der OZ.

Durchhänger beim „Babybasteln“ überwunden

Und der Nachwuchs hat sich während der Schwangerschaft offensichtlich gut entwickelt, denn 55 Neugeborene brachten mehr als 4000 Gramm auf die Waage. Das Geburten-Plus lässt vermuten, dass die jungen Paare die Corona-Krise für sich persönlich gut genutzt haben. Zwar ließen die November-Dezember-Zahlen einen kleinen Durchhänger beim „Babybasteln“ zu Beginn 2020 vermuten, doch seitdem scheint Familienplanung wieder mehr Spaß zu machen. Geht es nach Hebammen und Ärzten in der Stralsunder Frauenklinik, kann das natürlich gern so weitergehen.

Neuer Babyrekord zum Greifen nah

Und vielleicht wird dann Ende 2021 die Geburtenmarke des letzten Jahres geknackt. Da meldeten sich nämlich 847 kleine Erdenbürger (408 Mädchen und 439 Jungen) als Familienzuwachs – und das waren schon 45 mehr als 2019. Ein toller Trend, der gleichzeitig auch für die gute Arbeit des Kreißsaal-Teams spricht. Nachdem 2018 auf das Beleg-Hebammensystem umgestellt wurde, arbeiten inzwischen 11 Hebammen (und drei Studentinnen) in 12-Stunde-Schichten. Eine Hebamme betreut zwei Frauen, weitere Geburtshelferinnen sind in Rufbereitschaft, falls mehr werdende Mütter an die Kreißsaal-Tür klopfen.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und hier noch mal ein kurzer Blick auf die Namens-Hitlisten von Januar bis Mai 2021: Die beliebtesten Vornamen bei den Mädels waren Charlotte, Klara, Mara und Merle. Bei den Jungen machten Finn, Liam, Matti, Noah und Paul das Rennen. Zu den seltensten Namen bei den Mädchen zählen Irmtrud, Jonika und Lavea. Bei den Jungen sind Bene, Edwin, Hanjo und Korbinian einmalig.

Von Ines Sommer