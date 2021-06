Stralsund

Ruhige Technomusik hallt über den Skate-Park am Rande des Stadtteils Grünhufe. Es ist ein warmer Junitag und brauseschlürfende Kinder spielen vergnügt in der Sonne. Neben der Skateanlage ist ein Bully geparkt, ein weißer Pavillon spannt sich über eine Bierzeltgarnitur.

Auf den Bänken sitzen Mathias Trenner, Frank Brückner und ein paar Kinder und Jugendliche. Trenner und Brückner, beide ausgebildete Erzieher, arbeiten für das Kreisdiakonische Werk Stralsund (KDW) und haben das Projekt „Soziale Bushaltestelle“ ins Leben gerufen. „Wir möchten jungen Menschen einen Anlaufpunkt bieten. Durch die Corona-Krise sind leider viele Kontakte zu Jugendlichen eingebrochen. Die ‚Soziale Bushaltestelle‘ soll Jugendarbeit in Stralsund wieder sichtbar machen“, sagt Trenner, der auch soziale Arbeit studiert hat.

Der Stralsunder Skatepark Quelle: Kai Lachmann

„Wir helfen ihnen dabei, eine Lösung zu finden“

Das Projekt richtet sich an 10- bis 27- Jährige und kommt bei der Zielgruppe gut an. Die Bänke füllen sich für gewöhnlich schnell. „Viele kennen uns sowieso. Einen Sitzplatz, Schatten und jemanden zum Reden zu haben, nehmen sie sehr gerne an“, erzählt Trenner. „Wir sind dort, wo die Lebenswelten der jungen Menschen sind.“ Seit knapp drei Wochen parken sie ihren Bus jeden Tag an einer anderen Stelle in zwischen 14 bis 16 Uhr. Noch bis zum 25. Juni soll das Projekt andauern.

Die beiden Sozialarbeiter handeln bei ihrer Arbeit nach dem Prinzip des partizipativen Ansatzes. Was heißt das? „Das Ziel ist es, dass die Jugendlichen selbst Lösungen für ihre Probleme finden. Wir führen sie dahin“, antwortet Trenner.

Die Angelegenheiten, bei denen sie die jungen Menschen unterstützen, sind vielfältig. „Wir helfen mit allem. Zum Beispiel, wenn bald eine Prüfung ansteht und sie noch nicht gelernt haben, es Stress zu Hause mit den Eltern gibt oder sie eine Orientierungshilfe für die Zeit nach der Schule oder Ausbildung brauchen“, sagt der 39-jährige Streetworker.

Schild „Soziale Bushaltestelle“ Quelle: Kai Lachmann

Die 19-jährige Denise kommt jeden Tag zur sozialen Bushaltestelle. „Ich mag die beiden. Man kann sich super mit ihnen unterhalten und sie teilen meinen Musikgeschmack. Es ist wirklich schön zu wissen, dass jemand da ist und einen unterstützt“, äußert sich die angehende Abiturientin.

„Wir wünschen uns mehr Mülleimer und Bänke“

Zwei weitere Jugendliche, Angelina (16) und Yasmin (18), gesellen sich zu der Gruppe. Sie verbringen viel Zeit auf dem Skatepark, der jedoch noch umfangreicher ausgestattet sein könnte. Das Trio wünscht sich „Bänke, auf die man sich vernünftig setzen kann“, „mehr Mülleimer“, auch „eine zweiter Unterstand wäre sehr schön“. „So etwas erfährt man, wenn man den Jugendlichen zuhört“, sagt Frank Brückner.

Von Pascal Bauser