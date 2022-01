Stralsund: Spaziergang gegen Impfpflicht und Maskenzwang

Stralsund

Veranstalter Ronny Poge musste vor dem Start des geplanten Spazierganges durch die Stralsunder Altstadt erst noch nach Freiwilligen suchen, die sich für die Veranstaltung als Ordner zur Verfügung stellen. Knapp 400 Menschen konnten von der Hafeninsel aus dann aber pünktlich zu dem – von reichlich Polizeikräften begleiteten – Rundgang aufbrechen.

Zuvor begrüßte Sabine Langer die Menge und forderte in ihrer Ansprache eine Entschuldigung der Ministerpräsidentin, die Corona-Demonstranten kürzlich „faschistische Methoden“ vorwarf. Sabine Langer – die, wie auch Veranstalter Ronny Poge der Partei dieBasis angehört – sieht sich und die Teilnehmer als Mitte der Gesellschaft, die von den Verantwortlichen in der Politik am runden Tisch angehört werden wollen.

Banner mit dem Aufdruck „Keine Coronaimpfpflicht“, „Hände weg von unseren Kindern“ und „2Klassengesellschaft?“ wurden von den Spaziergängern in den ersten Reihen getragen. Auch die Zeilen „Einigkeit und Recht und Freiheit für das Deutsche Vaterland“ wurden hier interpretiert.

Zum Spaziergang trafen sich auf der Hafeninsel rund 400 Menschen vor der Gorch Fock, wo Veranstalter Ronny Poge und Sabine Langer (bei dieBasis) die Menge begrüßten. Quelle: Christian Rödel

Die Beweggründe zur Teilnahme an dem Spaziergang sind vielfältig. „Ich möchte nicht, dass meine Kinder in der Schule eine Maske tragen müssen und dass das Testen zum normalen Tagesablauf gehört“, sagte eine Stralsunderin, die mit ihren Kindern den Rundgang machte.

Für freie Impfentscheidung und körperliche Unversehrtheit nahm eine andere Stralsunderin teil. „Ich möchte auch eine freie Welt für meine Enkelkinder und dass sie nicht gechipt werden“, sagte die Frau, die ebenfalls anonym bleiben möchte.

Das Teilnehmerfeld ist bunt gemischt, besteht aus Unternehmern in Existenzangst, besorgten Eltern oder den Corona-Maßnahmen gegenüber einfach kritisch eingestellten Bürgern, die sich mit ihrer Teilnahme oft zu unrecht als Verschwörungstheoretiker oder in die rechte Ecke abgestempelt sehen. Aber auch NPD-Mitglieder sind in dieser Menschenmenge zu entdecken.

Von Wenke Büssow-Krämer