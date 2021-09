Stralsund

Mit dem Sieg beim ersten von drei Finals um die Speedway-Weltmeisterschaft der U21-Junioren hat sich Mads Hansen aus Dänemark am Samstagabend beim Flutlichtrennen in Stralsund quasi in die Poleposition gebracht.

Der 21-Jährige, der zum ersten Mal auf der 380-Meter-Piste am Sund unterwegs war, kann nun von der Weltmeisterkrone träumen. Und das verdient, denn der Youngster, der in Stralsund vom dreifachen Weltmeister Hans Nielsen betreut wurde, lag nach den Vorläufen punktgleich mit dem Polen Wiktor Lampart auf Platz 2, geführt hatte bis dahin mit drei Punkten Vorsprung Jakub Miskowiak.

Däne in Stralsund schnell unterwegs

Der Pole hatte zwar sein Halbfinale gewonnen, musste sich im Tagesfinale – und das entscheidet über die Endplatzierung unabhängig von den mitgebrachten Laufpunkten – dem Dänen geschlagen geben. „Ich wollte gewinnen, dass das jetzt so gut geklappt hat, weil ich im Finale den besten Start hatte, ist super. Die Bahn ist schnell und lag mir total. Mein Ziel ist ein Podestplatz bei der WM. Aber natürlich will man gern ganz oben stehen“, sagt der Profi nach dem Rennen der OZ im Fahrerlager, bevor er sich auf den Weg ins lettische Daugavpils machte, wo Montag das nächste Rennen ansteht.

Das Nachsehen hatten die beiden Piloten aus der weltbeherrschenden Speedwaynation Polen, für die jedes Rennen, das im Zuge der WM im polnischen Eurosportsender übertragen wird, quasi ein Heimrennen ist. Trotz der Enttäuschung genossen sie aber die Siegerehrung auf dem beleuchteten Podest wie die Zuschauer die anschließende Lasershow im Stadion.

Deutschland mischt mit

Die größte Überraschung des Tages gelang aber einem Deutschen. Norick Blödorn, in der Liga für den MSC Brokstedt auf Punktejagd geht, war schnell und erkämpfte sich so einen Platz im Halbfinale. Die fast 3500 Bahnsportfans waren völlig aus dem Häuschen, als der 17-Jährige als Zweiter dieses Laufes ein Finalticket gebucht hatte. „Zu den besten Vier eines WM-Finales zu gehören, ist schon eine super Leistung. Auch wenn es im Finale nicht für einen Platz auf dem Treppchen gereicht hat: Aus dem Jungen wird noch was, da wächst was ran“, sagte der Stralsunder Hans Gonschorrek.

Stralsunder kamen auch zum Einsatz

Für das erste von drei WM-Finals (Finale 2 in Krosno, Finale 3 in Pardubice) und das einzige in Deutschland viel vorgenommen hatte sich auch Lukas Baumann aus Güstrow. So richtig rund lief es nicht, und so musste er sich in der Endabrechnung mit Platz 11 zufrieden geben. Toll aus deutscher Sicht und von den Fans gefeiert: Die beiden Stralsunder, die als Reservefahrer bereit standen, kamen auch zum Einsatz. Fynn-Ole Schmietendorf und Marius Hillebrand sprangen für den verletzten Tschechen Jan Kvech ein, der sich am Arm verletzte und ins Krankenhaus musste. „Das ist schon toll, mit den WM-Jungs am Band zu stehen. Ich hatte leider keine guten Starts, da fehlte mir wohl die Erfahrung“, so der 17-jährige Fynn-Ole gegenüber der OZ.

Wie Rennleiter Bernd Sagert nach einer Top-Veranstaltung des MC Nordstern berichtete, bekam der Club vom Weltverband für die Ausrichtung der WM Bestnoten. Wenn das keine Empfehlung für den Grand Prix ist...

Von Ines Sommer