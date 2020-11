Stralsund: Sperrungen in der Heilgeiststraße ab 18. November

Stralsund

Eine Sperrung der Heilgeiststraße kündigt die Stadtverwaltung Stralsund an. Ursache ist der Aufbau eines Krans in der Heilgeiststraße, die deshalb am 18. November zwischen Badstüber- und Jacobichorstraße voll gesperrt wird. Danach bleibt die Straße auf Höhe des Krans bis voraussichtlich Ende April 2021 halbseitig gesperrt, hier wird ein Haus gebaut.

Parkplätze für E-Autos fallen vorübergehend weg

Im Zusammenhang mit der Sperrung fallen auch die Parkplätze mit den Ladestationen für Elektrofahrzeuge weg. Die nächsten Ladestationen befinden sich im Frankendamm 7 bei den Stadtwerken der Hansestadt Stralsund. Für Fußgänger bleibt die Baustelle passierbar.

Fahrzeugführer, die das Parkhaus im Quartier 17 erreichen wollen, werden gebeten, am 18. November die Nebenstraßen zur Anfahrt zu nutzen.

Von Jörg Mattern