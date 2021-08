Stralsund

Für die Schilltage, die von Freitag bis Sonntag stattfinden, kündigt die Stadt Verkehrseinschränkungen an. Betroffen sind davon die Weißen Brücken, Knieperwall, Küterbastion, Küterdamm, Am Kütertor, Heilgeiststraße, Ossenreyerstraße und Alter Markt bis Fährstraße.

Anlässlich des Todestages von Ferdinand von Schill wird das „Schill Reenactment“ – die Nachstellung historischer Szenen – mit Biwak auf der Grünfläche vor dem Hansa-Gymnasium durchgeführt. Außerdem findet am Samstag von 14.30 Uhr bis 17 Uhr der historische Umzug mit Kanonenschießen und Kampfhandlungen in den genannten Straßen statt.

Die Weißen Brücken und die benannten Straßen werden für die Veranstaltung kurzzeitig voll gesperrt. Für die Durchführung der Veranstaltung werden die Bewohnerparkplätze in der Fährstraße, Heilgeiststraße und Am Kütertor am Samstag in der Zeit von 14 Uhr bis 17 Uhr durch Halteverbot gesperrt.

Ebenfalls von Freitag bis Sonntag wird die Heilgeiststraße zwischen Mönchstraße und Ostkreuz für die Veranstaltung „150 Jahre original Stralsunder Bismarckhering“ voll gesperrt. Für die Erreichbarkeit des Parkplatzes und Parkhauses in der Heilgeiststraße 85 wird die Fußgängerzone geöffnet. Diese darf nur unter besonderer Vorsicht und Umsicht durch die Anlieger befahren werden.

Von wbk