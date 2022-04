Stralsund

Große Ehre für den mit 1150 Mitgliedern größten Stralsunder Sportverein: „sport live“ wurde auf der Meisterehrung von Landessportbund und Sportjugend mit einem besonderen Titel geehrt. In der Kategorie großer Sportverein sind die Hansestädter 2021 kinder- und jugendfreundlichster Sportverein in Mecklenburg-Vorpommern geworden. Glückwunsch an all jene, die da ehrenamtlich in der Halle stehen und sich in der Kindersportschule engagieren! Geboten wird dabei ein breites Spektrum an Sport für Kinder aller Altersklassen, und das unter dem Motto Gesundheit, Sport, Spiel und Spaß.

Dank fürs Treubleiben trotz Corona

„Die Auszeichnung ist für uns natürlich Ansporn, das Angebot an kindgerechtem Sport weiter auszubauen“, sagte Vereinsvorsitzender Arndt Melms, der sich sehr über die Ehrung freute. „Ich möchte Kindern und Eltern danken, dass sie uns auch in der schwierigen Corona-Zeit die Treue gehalten haben.“ Und natürlich hat „sport live“ mit Sport-Ministerin Stefanie Drese schon über neue Ideen geplaudert.

So plant der Verein den Bau einer Freilufthalle – die so genannte MC Arena. Das ist eine Kaltlufthalle, die bei der Sporthallen-Knappheit in Stralsund Erleichterung bringen soll. Die Prämie von 1000 Euro wird gleich in dieses Arena-Projekt gesteckt.

Von Ines Sommer