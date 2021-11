Stralsund

Die Hansestadt im Lichtermeer – das werden die Stralsunder und ihre Gäste nach dem Herbstleuchten auch im Advent erleben. Was im letzten Jahr aus der Corona-Not heraus an sechs prägnanten Punkten in den einzelnen Stadtgebieten begann, wird dieses Weihnachtsfest zu einem großen Leuchten überall.

Denn die sechs Sterne aus 2020 bekommen reichlich Gesellschaft – 14 neue Sterne sind geplant, 13 in Stralsund, einer in Parow. Sie werden nun nacheinander aufgestellt. Bunt beleuchtet werden sie aber erst nach dem Totensonntag, bis dahin gibt es nur weißes Licht. Und das sind die 20 Orte:

Das sind die Sterne aus dem letzten Jahr

Aus dem letzten Jahr bleiben die Lindenallee in Grünhufe, Kreisel Heinrich-Heine-Ring/Fallada-Straße in Knieper West I, Kreisel Richtenberger Chaussee, Küterdamm auf den Weißen Brücken, Wiese Hansa-Gymnasium, Prohner Straße vor der Meisterwelle. Reaktiviert wird der Stern auf der Eisfläche Alter Markt. Der leuchtete zwar 2020 nicht, war aber der Ursprung des Stralsunder Sternentraums.

Diese Sterne sind neu

Neu hinzukommen: Maxim-Gorki-Straße vor dem ehemaligen „Stadt Stralsund“ in Knieper West II, Eingang Zentralfriedhof, Karl-Marx-Straße/Ecke Weidendamm, Greifswalder Chaussee Höhe Bauhaus in Andershof, Tribseer Damm gegenüber Arbeitsamt, in der Brunnenaue nahe dem Springbrunnen, am Grünhufer Bogen Kreuzung Vogelsang, an der Parower Chaussee, in Devin vor dem Ortseingang, in der Rostocker Chaussee, Franzenshöhe vor der Brauerei und im Dorf Voigdehagen. Der 20. Stern soll vor dem Eingang der Marinetechnikschule in Parow erstrahlen. Außerdem werden auch die Marienkirche und die katholische Kirche für Sternenlicht sorgen. Mit St. Nikolai sei man im Gespräch, heißt es aus dem Rathaus.

Hier soll Stralsund bunt erstrahlen. Quelle: OZ-Grafik/Arno Zill

OB dankt Masson-Manufaktur

„Dass Stralsund zur Stadt der Sterne werden kann, haben wir der Masson Manufaktur in Groß Lüdershagen zu verdanken. Dort werden die Sterne hergestellt“, sagt Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) stolz und berichtet, dass um jeden Stern gerungen wurde. „Der OB, der die Idee zu dem Ganzen hatte, hat immer gesagt: Ich will, dass Licht in die einzelnen Stadtteile kommt. Ich hab gesagt, wir schaffen das nicht, denn das ist alles Handarbeit. Jeder Stern hat 12 Zacken, die werden einzeln gewickelt. Das wir jetzt 20 Sterne aufstellen können, war nur möglich, weil unser gesamtes Team mitgezogen hat“, erklärt Susanna Masson, wie groß der Druck auf das Unternehmen war.

Stralsunder passen auf ihre Sterne auf

Doch die Geschäftsführerin wusste auch, wie sehr die Sterne gerade zu Corona-Zeiten Wärme und Hoffnung spenden. „Ich hatte schon im letzten Jahr viele Anrufe, die Leute haben sich bedankt, dass wir das machen. Das war hochemotional und hat mich sehr berührt.“ Sie freue sich außerdem, dass die Sterne nicht Opfer von Vandalismus geworden sind. „Ich habe gehört, es gibt sogar kleine Bürgerinitiativen, die auf die Sterne aufpassen.“ Es sei toll, dass Jung und Alt Freude an dem bunten Leuchten, das übrigens durch Hochleistungsstrahler erzeugt wird, gefunden haben.

Weihnachtsmarkt öffnet am 22. November Der Stralsunder Weihnachtsmarkt wird am 22. November um 17 Uhr mit dem „Anknipsen“ der Weihnachtstanne auf dem Alten Markt eröffnet. Er bietet wieder die bekannten drei Teile: Alter Markt (geöffnet bis 9. Januar mit Gastro, Riesenrad und Eisbahn), Rathauskeller (Kunsthandwerker) und Neuer Markt (Schaustellermarkt, beides geöffnet bis 22. Dezember). Für die zwei Märkte gilt die 3 G-Regel. Das werde stichpunktartig kontrolliert. Mundschutz muss man draußen nicht tragen, die Menschen können sich frei bewegen, so Weihnachtsmarkt-Manager Timo Viecens. Anders im Rathauskeller: Hier gibt es eine Obergrenze von 400 Gästen plus Händler, ausgerechnet anhand der Fläche und im Corona-Konzept festgehalten. Es gilt Maskenpflicht, zudem wird 3G am Eingang kontrolliert. Auf ein Bühnenprogramm wird nach Corona-Landesverordnung verzichtet. Für den Stralsunder Weihnachtsmarkt liegt bereits die Genehmigung, die so genannte Gestattung, vor. iso

Masson liefert in 40 Länder

Mit Sternen, Deko und Möbeln kennt sich die Masson-Manufaktur seit vielen Jahren bestens aus. Denn das Unternehmen vor den Toren Stralsunds verarbeitet Fiberglas und exportiert die Produkte erfolgreich. Allein die Sterne werden in 40 Länder geliefert. Sie leuchten zum Beispiel in Paris oder Vancouver. „Es gibt auch mal mehrere Sterne an einem Ort. Aber die Stralsunder Idee ist einzigartig. Das Licht in alle Stadtteile zu bringen, ist ein geniales Projekt. Das ist einzigartig auf der ganzen Welt“, schwärmt Susanna Masson.

Die Sterne mit den 12 Zacken sind so groß, dass sie von den Masson-Mitarbeitern auf der Leiter gewickelt werden müssen. „Bei 240 Zacken kommen da 684 Meter Höhe zusammen. Das ist doppelt so hoch wie der Eifelturm“, so die Masson-Chefin nicht ohne Stolz. Mit einem Augenzwinkern verrät sie, dass man genug Vorrat an Fiberglas-Fäden bestellt habe, damit es zu keinem Rohstoff-Desaster kommt wie in anderen Branchen.

Was kosten die Sterne?

Präsentieren die Stralsunder Sterne im Miniformat: Weihnachtsmarkt-Manager Timo Viecens, OB Alexander Badrow, Unternehmerin Susanna Masson und Stadtbauhof-Leiterin Heidi Waschki. Quelle: Ines Sommer

Und was gibt die Stadt für das beleuchtete Stralsund aus? „Der Stromverbrauch ist mit LED nicht so hoch, ähnlich wie bei einer Sauna“, sagt der OB grinsend. Und auch Masson-Chefin Susanna Masson lässt sich keine konkreten Zahlen für die 21er-Lieferung entlocken. „Wir haben der Stadt wirklich ein sehr, sehr gutes Angebot gemacht, denn wir wollen in Stralsund als Firma einen Fußabdruck hinterlassen. Normalerweise kostet ein Stern 11 000 Euro...“

Ganz allein trägt Stralsund die Kosten aber nicht. Die Stadtwerke sorgen für vier, die Rewa für zwei Sterne. Und der Zwölfzacker in Voigdehagen wird von Landwirt Aurel Hagen beigesteuert.

Komplettiert wird das große Leuchten von zehn Weihnachtsbäumen, die ebenfalls in allen Stadtteilen geschmückt werden. In der Altstadt sind neben den bekannten Orten in der Ossenreyer auch noch mal Bäume für die Heilgeiststraße geplant. Und natürlich fehlt auch die große Weihnachtstanne auf dem Alten Markt nicht. Die wird übrigens schon nächste Woche aufgestellt und am 10. November ab 8 Uhr geschmückt.

In diesem Jahr soll er wieder leuchten – der große Stern auf der Eisbahn am Alten Markt. Quelle: Anke Hanusik

Von Ines Sommer