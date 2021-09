Stralsund

Das soziale Zentrum „Haus Wiesenblume“ ist ein Sinnbild für Grünhufe: Der eine Gebäudeteil – strahlt modern in unbeschmiertem Weiß. Der andere – zwar noch gut in Schuss, allerdings: Hier dürfte bald mal etwas gemacht werden. Im einst als rein funktional angelegten Plattenbau-Viertel im Stralsunder Nordwesten wurde in den vergangenen Jahrzehnten viel saniert, aufgewertet und mit Leben erfüllt. Aber es bleibt auch noch einiges zu tun.

30 Millionen Euro haben Bund, Land und Stadt in die Entwicklung gesteckt. Eine neue Broschüre der Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund (SES) versammelt alle Errungenschaften im Viertel und erfolgreichen Projekte seit 1996 auf 70 Seiten: Stadtteilarbeit, Nachbarschaftszentrum, Integrationsangebote, von Kunstprojekt bis Kitaerweiterung, Erntedank-, Sommer- und Suppenfeste und vieles mehr – die Liste ist so bunt wie es die einst grau-braunen Fassaden der Wohnblöcke nach den Sanierungen geworden sind.

Ronny Planke und Verena Schmidt von der SES, Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) und Stellvertreterin Sonja Gelinek stellten die Broschüre am Mittwoch öffentlichkeitswirksam vor. Die passende Kulisse dafür: das soziale Zentrum „Haus Wiesenblume“. Dort ist die Broschüre auch erhältlich.

In Grünhufe sollten mal 24 000 Menschen wohnen

Grünhufe zeige sich heute als „lebenswerter und lebendiger Stadtteil mit zwei Schulen, Spiel- und Sportplätzen, Verkehrs- und Kindergarten, Stadt- und Skaterpark sowie Treffpunkten und Veranstaltungen“, formuliert Badrow. „Angefangen hatte alles unter dem Motto, 1000 Bäume für Grünhufe’. Darüber sind wir längst hinaus. Grüner als Grünhufe geht nicht.“

Dabei fing alles eher ungrün an. Auf alten Schwarzweiß-Fotos in der Broschüre sind Bagger, Kräne, Sandberge und die ersten standardisierten Wohnblöcke zu sehen. Das Umfeld ist kahl. Grünanlagen oder zumindest ein paar Bäume hatten seinerzeit keine Priorität. Denn das ehrgeizige Ziel bei der Planung des Stadtteils lautete: 8000 Wohnungen für 24 000 Einwohner. Die ersten Mieter zogen 1981 ein. Doch allem „Bau auf, bau auf“ zum Trotz: Die Einwohnerzahl stieg bis 1991 nur auf 9500 und sank danach deutlich. Ab etwa 2015 stabilisierte sich die Zahl, auch durch den Zuzug von Migranten. Heute werden 6200 Grünhufer gezählt.

Vor einem Block in Grünhufe sind Wohnungsanzeigen im Aushang. Quelle: Kai Lachmann

„375 Euro für zweieinhalb Zimmer. Warm.“

Eine davon ist Sigrid Kinkel. Die ältere Dame zog vor 21 Jahren aus Richtenberg nach Grünhufe, weil hier die Wege zum Arzt kürzer sind. Der Stadtteil habe damals einen schlechten Ruf gehabt, erzählt sie. „Aber das habe ich gar nicht so mitbekommen. Meiner Meinung nach hat sich Grünhufe sehr positiv entwickelt. Ich bin hier wirklich sehr zufrieden“, sagt sie. Das liegt vermutlich auch an der vergleichsweise geringen Miete: „375 Euro für zweieinhalb Zimmer. Warm.“

Sylke Schreier-Hennessee zahlt für ihre Vier-Raum-Wohnung mit Balkon knapp unter 600 Euro. „Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist gut“, schätzt die Frau ein, die seit 2014 in Grünhufe lebt und heute in der Stadtteilkoordination tätig ist. Weitere Vorteile für sie: Sie kann zu Fuß zur Arbeit gehen und zu Fuß ihre Eltern besuchen, die ebenfalls im Viertel leben.

100 neue Einfamilienhäuser für Grünhufe

Künftig soll es dort weitere Wohnformen geben. Die Stadtverwaltung erstellt gerade einen neuen B-Plan, der 111 Bauparzellen vorsieht, davon 100 für Einfamilien- und elf für Mehrfamilienhäuser. Grundstücke seien noch zu haben, so OB Badrow. Künftig könnte es dadurch 350 Grünhufer mehr geben.

Doch was wünschen sich die aktuellen Einwohner für die Zukunft? „Ein vernünftiger Spielplatz wäre schön“, sagt Sigrid Kinkel. „Die Busanbindung ist immer mal wieder ein Thema“, fügt Sylke Schreier-Hennessee an. „Und mehr Möglichkeiten für Jugendliche.“ Einer der wichtigsten Punkte dürfte aus Sicht vieler Einwohner auch die Verbesserung der Lebensmittelangebote sein. Denn in dem Viertel gibt es bisher nur einen Supermarkt. Vermutlich deshalb ist der rot-gelbe Netto an der Ecke Lindenallee/Grünthal auch der umsatzstärkste seiner Art in Vorpommern.

Im Lindencenter soll bald einiges anders werden. Quelle: Kai Lachmann

Bald bekommt er Konkurrenz: Laut Aussage von Badrow soll das Lindencenter umgebaut werden. „Der Bauantrag ist in Arbeit, die Genehmigung wird umgehend erteilt“, heißt es dazu von der Pressestelle des Rathauses. Im Herbst könnten die Arbeiten beginnen. Dem Vernehmen nach soll Norma einziehen und 2022 eröffnen. Eine Bestätigung seitens der Center-Verwaltung war am Mittwoch aber nicht zu bekommen.

