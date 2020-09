Stralsund/Greifswald

Sozialrevolutionäre Utopiegedanken von einem „Wir“ in Plastik-Schutzanzügen treffen auf eine animalische Personifikation der Angst und überall Zuckerwatte. Sie tropft von oben herunter, sie klebt auf dem Boden. In etwa 80 Minuten diskutiert „Humankapital“ literarisch, experimentell und so klug die Voraussetzungen und Folgen des bedingungslosen Grundeinkommens.

Theaterstück befeuert aktuellen Diskurs

Am Sonnabendabend feierte das Theaterstück nach der Uraufführung in Greifswald nun im Stralsunder Theater seine Premiere. Die durch die Corona-Pandemie befeuerte Aktualität der Debatte um das bedingungslose Grundeinkommen veranlasste das Theater Vorpommern, das ursprünglich für März 2021 geplante Stück vorzuverlegen. Basis der Stückentwicklung der freischaffenden Regisseurin Melina von Gagern sind 18 Autorentexte, die ihr bedingungslos und ohne finanzielle Entschädigung zur Verfügung gestellt wurden. In Diskussionen, Versuch und Irrtum mit den vier Darstellenden und dem Dramaturgen Oliver Lisewski entstanden, bündelt von Gagerns Inszenierung die Multiperspektivität verschiedener weltanschaulicher und parteipolitischer Überzeugungen und Visionen in einem Für und Wider. Würde das Grundeinkommen Freiheit und Selbstbestimmtheit oder Faulheit fördern? Würde es mehr Gerechtigkeit oder weiter den Wohlstand einiger Weniger begünstigen?

Anzeige

Die Regisseurin erzählt: „Das Konkrete wurde immer unwichtiger, das Denken neuer Gedanken, das Zulassen und Probieren immer wichtiger“. Insofern ist die Stückentwicklung auch ein psychologisches Experiment. Theresa Scheitzenhammers Bühnenbild stellt eine Fabrik- und Jahrmarktszene mit Zuckerwattemaschine als Symbol einer arbeitsamen Konsumgesellschaft dar, auf dem sich die vier Darstellenden ironisch-satirisch und sehr gesellschaftskritisch abarbeiten. „Stell dir vor, es ist Kapitalismus und keiner geht hin“ ist einer dieser sich einprägenden Sätze.

Weitere OZ+ Artikel

„Was wirklich zählt auf dieser Welt, bekommst du nicht für Geld“

Wo Systeme durch dysfunktionale Muster zusammengehalten werden, wird jede Veränderung als Bedrohung der Stabilität empfunden. Dementsprechend spielt Jan Bernhardt als Angst-Tier schalkhaft, wechselnd mit Löwen- oder Dinokopf und Leggins in Schlangenoptik mit den gesellschaftlichen Ängsten. Christiane Waaks Beatboxing und ihr auf der Ukulele begleiteter Gesang „Was wirklich zählt auf dieser Welt, bekommst du nicht für Geld“ lassen die Zuschauer genau wie Ronny Winters marionettenähnlicher Tanz applaudieren. Mit durchdringender Sopranstimme singt Feline Zimmermann als personifiziertes Grundeinkommen in der Schlussszene „Ich bin ein Vehikel“. Nicht zuletzt als Hymne, neu zu denken und zu handeln, ist das Stück absolut sehenswert.

Von Annemarie Bierstedt