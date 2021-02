Stralsund

In der Corona-Krise schlägt zurzeit die Stunde der Steuerberater. Für die Hilfsanträge müssen sie den Durchblick bei mittlerweile drei Förderprogrammen des Bundes behalten, sich fast wöchentlich auf neue Regelungen einstellen und nicht zuletzt auch technische Probleme bewältigen.

Jan Borowitz hat mit 34 schon zehn Jahre Berufserfahrung und leitet seit zwei Jahren Steuerberater-Kanzleien in Stralsund und Greifswald zusammen mit seiner Mutter Christiane Borowitz. Die Vertretungen gehören zum Unternehmen SHBB, das knapp 100 Kanzleien in Norddeutschland unterhält, davon zehn im östlichen Mecklenburg-Vorpommern, unter anderem auf Rügen, in Grimmen, in Anklam und Heringsdorf.

Anzeige

Ertrinken Sie gerade in Arbeit?

Definitiv. Neben der Beantragung der Corona-Hilfen müssen wir auch weiterhin Jahresabschlüsse und Steuererklärungen erstellen. Dafür gibt es zwar Fristverlängerungen, aber die Arbeit wird dadurch nicht weniger. Ich habe bisher circa 80 Anträge für Corona-Hilfen gestellt. Schwierigkeitsgrad und zeitlicher Aufwand unterscheiden sich sehr. Wir stehen mächtig unter Druck.

Oft hört man von Unternehmern, dass noch nicht mal die Novemberhilfe komplett ausgezahlt wurde. Nun haben wir Februar. Warum dauert es so lange?

Wenn Sie den Antrag einreichen, bekommen Sie mittlerweile binnen Sekunden einen Abschlagsbescheid und dann gibt es die Hälfte der beantragten Summe, maximal 10 000 Euro. Das funktioniert. Das Landesförderinstitut kann die Anträge aber erst jetzt vollständig bearbeiten. Es hatte vorher keinen Zugriff darauf. Schuld waren technische Probleme. Die Programmierer sind offenbar nicht hinterhergekommen, alle zu beheben. Schon das Portal für die Antragstellung hat nicht richtig funktioniert und in den Formularen waren Fehler. Bei den jetzigen Überbrückungshilfen wird es sicher auch nicht schneller gehen.

Der Gesetzgeber ändert ständig die Regeln

Woran machen Sie das fest?

Es gibt weiter massive technische Probleme. Die Überbrückungshilfe III lässt sich wahrscheinlich erst Mitte oder Ende Februar beantragen, das Portal ist noch nicht startklar. Geld fließt dann frühestens vier Wochen später. Ich vermute, dass wir dasselbe erleben werden wie jetzt bei der Überbrückungshilfe II. Jede Woche gibt es neue Regeln. Der Gesetzgeber ändert sie ständig, um Fälle auszuschließen, die er vorher nicht bedacht hat. Man bekommt den Eindruck: Hier wird am offenen Herzen operiert, ohne dass jemand Mediziner ist. Die Anträge, die wir vor einigen Wochen gestellt haben, sind dadurch heute zum Teil illegal. Wir müssen nun auf die Endabrechnung warten. Was zu viel beantragt wurde, muss dann zurückgezahlt werden.

Wie konnte es zu so einer Situation kommen?

Die größte Änderung in der Überbrückungshilfe II, die zu massiven Problemen führt, ist die ,Klarstellung‘, wie Peter Altmaier (Bundeswirtschaftsminister, CDU – Anm. d. Red.) sie nennt. Also dass sich die Fixkostenhilfe nun ausschließlich auf ungedeckte Fixkosten bezieht. Das heißt, wir müssen zusätzlich zum Bedarf auch noch einen Verlust ausweisen. Darüber regen sich viele Kollegen zu Recht auf, denn dies war eindeutig bis dahin keine geregelte Voraussetzung. Hinzu kommt, dass Herr Altmaier mehrmals im Fernsehen behauptet hat, dies sei von Anfang an so bestimmt gewesen.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Was heißt das konkret?

Angenommen der Mandant bekäme nach der vorherigen Regelung 10 000 Euro Fixkostenhilfe und hat aber nur 5000 Euro Verlust gemacht. Dann habe ich für ihn nach jetziger Regelung 5000 Euro zu viel beantragt. Die Erstattung anteiliger Fixkosten – das ist zu wenig zum Leben und zum Sterben zu viel.

Drei Hilfen Um Unternehmen zu stützen, hat der Bund drei Hilfsprogramme aufgelegt. November- und Dezemberhilfen:Sie werden an Unternehmen gezahlt, für die der Lockdown ab November galt, und an Unternehmen und Soloselbstständige, die mit diesen einen Großteil ihrer Umsätze erwirtschaften. Sie können bis zu 75 Prozent des Umsatzausfalls erstattet bekommen. Überbrückungshilfe II: Sie wird an Unternehmen, Organisationen und Selbstständige gezahlt, die einen Umsatzeinbruch von mindestens 50 Prozent in zwei zusammenhängenden Monaten zwischen April bis August 2020 gegenüber den jeweiligen Vorjahresmonaten hatten oder einen Umsatzeinbruch von mindestens 30 Prozent im Durchschnitt in den Monaten April bis August 2020 gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Sie bekommen je nach Höhe des Einbruchs bis zu 90 Prozent der Fixkosten erstattet. Überbrückungshilfe III: Antragsberechtigt sind mehr Unternehmen, nun auch solche mit einem Jahresumsatz von bis zu 750 Millionen Euro. Bedingung ist, in einem Monat im Jahr 2020 einen Umsatzeinbruch von mindestens 30 Prozent im Vergleich zum Referenzmonat im Jahr 2019 erlitten zu haben. Für diesen Monat werden die Fixkosten zu 90 Prozent erstattet. Der Bund rät dazu, bei der Beantragung die Hilfe eines Steuerberaters oder Wirtschaftsprüfers in Anspruch zu nehmen. Mehr Infos: www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de

Bekommen alle Unternehmen gleichermaßen Geld?

Reine Dienstleister haben in der Regel kaum laufende Kosten. Angenommen, ein Friseur betreibt sein Geschäft im Wohngebiet, vielleicht sogar im eigenen Haus, dann hat er niedrige Kosten. Wir hatten schon Fälle, in denen wir ausgerechnet haben, dass ein Friseur 500 bekommen würde. Allerdings hätte ich für den Arbeitsaufwand mindestens 350 Euro in Rechnung stellen müssen. 150 Euro Hilfe – das ist ein Witz. Wer in besten Lagen hohe Ladenmieten zahlt, bei dem sieht es wieder anders aus.

Unternehmer müssen Hilfe vorfinanzieren

Wenn Ihre Mandanten jetzt dringend Geld benötigen und Sie ihnen sagen müssen, dass es vor Mitte, Ende März nichts geben wird und womöglich nur sehr wenig fließen wird, ist dann mit Insolvenzen zu rechnen?

Wenn wir mal beim Einzelhandel bleiben: Es kommt ganz darauf an, wie die Leute vorher aufgestellt waren. Sind es altgediente Kaufleute, die Reserven geschafft haben, oder Einzelhändler, die extrem unter Druck stehen? Da denke ich zum Beispiel an Textilhändler, die eine große Online-Konkurrenz haben. Für sie könnte die Lage zu einem Fallbeil werden. Textilhändler müssen zum Teil jetzt ihre Ware für den Herbst in Auftrag geben und bezahlen. Die haben ein großes Problem, wenn sie nicht im Herbst ohne Ware dastehen wollen. Viele müssen die Hilfen deshalb nun bei Banken oder dem Land vorfinanzieren.

Man gewinnt den Eindruck, dass es im ersten Lockdown besser lief mit den Hilfen...

Wenn wir an die Soforthilfe aus dem März 2020 denken, wird es so sein, dass die allermeisten den Großteil zurückzahlen müssen. Das damalige Hilfsprogramm galt bis zum 30. Juni. Der Lockdown war aber vorher vorbei, alle konnten wieder aufmachen. Beantragt wurde aber die volle Summe, also bis zum Ende des Leistungszeitraums, weil man davon ausging, geschlossen zu haben. Dadurch ergeben sich Rückzahlungen.

Weil die Unternehmer das, was sie bis 30. Juni wieder aufholen konnten, mit der erhaltenen Hilfe verrechnen müssen?

So ist es. Ein Friseur ist davon ausgegangen, drei Monate geschlossen zu haben, hatte dann aber nur einen Monat zu. Danach hat er 10 000 Euro Umsatz gemacht, konnte seine Kosten decken und hatte vielleicht noch einen Mini-Gewinn. Dann wird er die Soforthilfe in voller Höhe zurückzahlen müssen.

Das ist in der jetzigen Situation eine besonders schlechte Nachricht.

Wenn ich jetzt meiner Friseurmeisterin erzähle: ,Sie haben zwar geschlossen und Ihre Hilfen kommen nicht vor März, aber im Mai 2020 hatten Sie eine Überkompensation, zahlen Sie also bitte die 9000 Euro zurück“, wirkt das wie Hohn. Das dicke Ende kommt noch. Für viele wird es ein böses Erwachen geben.

Die Anzahl derer, bei denen es ans Eingemachte geht, steigt

Entfalten die Hilfen überhaupt ihre Wirkung?

Jein. Es kommt auf den Einzelfall an. Man muss fair sein. Das, was wir hier gerade erleben in Deutschland, hat es so noch nie gegeben. Und dass der Staat sich bewegt, kann man nicht infrage stellen. Was nicht hilft, sind Kredite. Damit kann man zwar Liquidität erhalten und vielleicht eine Insolvenz abwenden, aber letztendlich muss das Geld doch wieder zurückgezahlt werden. Jeder Euro Zuschuss ist immer eine Hilfe.

Werden die Überbrückungshilfen Insolvenzen verhindern oder nur verschieben?

Das hängt davon ab, wie es weitergeht. Für einen Unternehmer gibt es nichts Schlimmeres, als nicht planen zu können. Die Anzahl derer, bei denen es ans Eingemachte geht, steigt ständig. Ob die Fixkostenhilfe eine Insolvenz alleine verhindern kann – da sage ich nein. Wichtiger wäre es, wenn wir die Leute wieder in die Lage versetzen, sich selbst zu helfen. Das wird nur gehen, wenn gearbeitet werden darf.

Von Kai Lachmann