Stralsund: Störtebeker Brauerei holt Weltmeistertitel mit Bierspezialität

Stralsund

Die Störtebeker Biersorte Pazifik-Ale wurde beim diesjährigen World Beer Award in London zum weltbesten IPA American Style gekürt. Nach Einschätzung seitens der Brauerei ist dies „eine der begehrtesten Medaillen der gesamten Bierwelt“.

„Das India Pale Ale American Style, kurz IPA, steht sinnbildlich für die Craftbier-Bewegung und die neue Bierkultur“, ordnet Jens Reineke-Lautenbacher ein. Er ist Braumeister und Innovationsmanager der Störtebeker Braumanufaktur. Der World Beer Award wird seit 2007 vom britischen Verlag Paragraph Publishing ausgelobt. Beim diesjährigen Wettbewerb wurden mehr als 2200 Biere aus über 50 Ländern eingereicht. „Sich gegen diese starke Konkurrenz durchgesetzt zu haben, macht uns enorm stolz“, sagt Reineke-Lautenbacher.

IPA aus Stralsund mit tropisch-fruchtiger Note

In einer Blindverkostung bewertete eine Fachjury die eingereichten Biere in Geschmack, Geruch und Aussehen. Das Pazifik-Ale wurde zunächst zum besten American IPA Deutschlands ernannt und zog damit in die Finalrunde des Wettbewerbs ein. Hier setzte es sich gegen 20 andere India Pale Ales aus Ländern wie den USA, Brasilien, Australien, China und England durch und überzeugte die Expertenjury mit seinem tropisch-fruchtigen Aromaprofil. „Seltene Hopfensorten von drei Kontinenten verleihen der Brauspezialität komplexe Noten von Mango, Maracuja und Ananas sowie eine knackige Bittere“, erklärt Jens Reineke-Lautenbacher.

Erst im März 2021 feierte das Stralsunder Pazifik-Ale Premiere und hat seitdem auch schon bei einem weiteren internationalen Wettbewerb Gold gewonnen. „Damit stehen wir wie kaum eine andere Brauerei in Deutschland für das Thema Biervielfalt und Braukunst“, meint Reineke-Lautenbacher stolz. Störtebeker hatte bereits in den vergangenen Jahren Weltmeistertitel für das Keller-Bier 1402 und das Roggen-Weizen gewonnen.

Die Sorte India Pale Ale hat seine Wurzeln in Großbritannien und beschreibt ein obergäriges, helles Bier. Im 18. Jahrhundert sollten auch die britischen Kronkolonien in den Genuss des in der Heimat beliebten Ales kommen. Dieses wurde extra stark eingebraut und auf dem Schiff noch einmal mit Hopfen nachgestopft, um es für den langen Seeweg haltbar zu machen. Das India Pale Ale war geboren. In Deutschland ist die Sorte bisher ein Nischenprodukt.

Von Kai Lachmann