Stralsund

Es herrscht Hochbetrieb auf einer der größten, mit Sicherheit aber der schönsten Baustelle Stralsunds – dem Strandbad. Die ersten Platten, die die Sundpromenade bis in das Strandbad verlängern werden, werden aktuell verlegt und auch die Geländer sind errichtet. Schon bald sollen die Stralsunder hier flanieren können.

Zuletzt wurden Passanten hier jedoch auf offensichtliche Schäden und Risse an den Betonholmen auf den Spundwänden aufmerksam. „Es wird ein Sanierungskonzept erarbeitet, um die Schäden zu beheben, und auch ein Gutachter ist beauftragt worden“, gibt Stephan Bogusch, Leiter der Abteilung Straßen und Verkehrslenkung einen aktuellen Stand.

Bis zur Saison soll das Strandbad für die Badegäste hergerichtet sein. Die Steintreppe im Eingangsbereich hinter der Sundpromenade ist bereits fertiggestellt. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Probebohrungen sollen Betonschäden analysieren

Probebohrungen wurden bereits vorgenommen und sollen nun zeigen, ob die Probleme lediglich an der Materialoberfläche existieren oder den gesamten Körper betreffen. Zumindest im letzten Fall müssten die Betonholme dann erneuert werden. Doch wie das Untersuchungsergebnis auch ausfällt: „Klares Ziel ist es, das Strandbad zur Saison zu eröffnen“, verspricht Stralsunds Oberbürgermeister Dr. Alexander Badrow bei einem Rundgang.

Die Betonholme können dann auch noch im Herbst ausgetauscht werden, denn die Sicherheit der Spundwände ist dadurch nicht beeinträchtigt. „Wir werden die Promenade also fertigstellen. Sollte ein Austausch der Betonholme notwendig werden, muss dann nur die erste Reihe der Pflasterung nochmals aufgenommen werden“, erklärt Stephan Bogusch. Daher geben die beteiligten Unternehmen derzeit alles, um die Eröffnung zur Saison im Blick behalten zu können.

Sundpromenade wird verlängert

So könnte es aussehen: In der Verlängerung der Sundpromenade gelangen Fußgänger direkt in den Freizeitbereich des Strandbades. Quelle: Visualisierung: Umwelt Plan Stralsund

Die Fortschritte sind täglich zu beobachten. Die Lücken in den bereits befestigten Geländern entlang der Promenade lassen erahnen, wo bald Treppen in den Sund führen. Die drei Treppenabgänge finden sich an den einstigen Zugängen wieder. Künftig werden die Treppen jedoch für die Wintermonate ausgehängt werden können, um das Material zu schonen. In der Verlängerung der Sundpromenade erreichen Fußgänger zunächst jedoch eine befestigte und bereits fertiggestellte Steintreppe im Freizeitbereich, die zum Blick auf den Sund lädt.

Für die Nutzung durch Radfahrer ist der neue Promenadenabschnitt jedoch nicht gedacht. Denn in den Bereichen der Treppen wird die Promenade ausgedehnt, um hier auch Platz für Sitzgelegenheiten zu schaffen. Die Radler passieren das Strandbad weiter auf dem bisherigen Weg.

Auch abseits der Promenade wurde der Untergrund bereits vorbereitet. Drainagen sollen zukünftig die bekannte Pfützenbildung hinter der Spundwand verhindern. Zusätzlich wurden die Leitungen für die Beleuchtung in den Promenadengeländern verlegt. „Ebenso liegt bereits Breitband, was das Strandbad mit WLAN versorgt“, sagt Abteilungsleiter Stephan Bogusch.

Badesteg in weiterem Bauabschnitt

Im Gesamtkonzept vorgesehen ist auch die Errichtung eines Steges. Da dieser aber erst im nächsten Bauabschnitt enthalten ist, sind die Pläne für den Steg noch in Vorbereitung. Angedacht ist auf jeden Fall ein barrierefreier Zugang zum Wasser und auch die DLRG wird hier Platz finden. Ob dann auch, wie vielfach gewünscht, ein Sprungturm, eine Wasserrutsche und Freischwimmbecken möglich sind, wird nun ausgelotet.

Ebenfalls in die Überlegungen mit einbezogen wird eine Anlegestelle für Boote. Auch ein gastronomisches Konzept für das Strandbad wird überdacht. Die Vorschläge reichen hier von einem Lokal auf dem Steg bis zu einem Restaurantschiff, das hier anlegen soll. Dies alles ist in diesem Jahr jedoch noch nicht zu erwarten.

Erst in einem weiteren Bauabschnitt widmet man sich dann der Freiflächengestaltung. An dem hier entstandenen Strandbereich mit Beachvolleyballfeld und Bewegungsgeräten soll sich dann eine Grünfläche anschließen. „Der Strandcharakter bleibt aber erhalten“, so Bogusch. „Während wir in diesem Abschnitt den Sport- und Freizeitbereich haben, bleibt es im hinteren Abschnitt beim Liege- und Badebereich.“

Von Wenke Büssow-Krämer