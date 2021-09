Stralsund: Streit um Strom in Devin – werden die Bungalow-Bewohner bald abgeklemmt?

Stralsund

Kleine gemütliche Häuschen, hohe Hecken und nur ein paar Meter bis zum Sund. Der idyllische Eindruck der Bungalowsiedlung Devin trügt jedoch. Seit geraumer Zeit schwelt hier ein Streit um die Stromversorgung. Im Oktober des vergangenen Jahres benachrichtigte der Vereinsvorsitzende der „Interessengemeinschaft Wochenendhaussiedlung Devin“ die Mitglieder darüber, dass ein Teil der Grundstücke über unzulässige Hausanschlüsse verfügen würde und drohte mit Abschaltung der Stromkreise, wenn die Pächter ihre Anschlüsse nicht selbst zurückbauen würden.

Fast 50 Jahre alter Trafo versorgt 90 Grundstücke

So etwas sieht man nur noch selten. Dieser fast 50 Jahre alte Trafo wird in der Bungalowsiedlung heiß diskutiert. Die Leistung reicht längst nicht mehr aus. Statt eines neuen Trafos möchte der Vereinsvorsitzende, dass die Mieter und Pächter ihren Stromverbrauch reduzieren. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Das Problem ist hier der Trafo, der die rund 90 Grundstücke versorgt. Seit Anfang der 70er Jahre versieht der hier seinen Dienst und ist für die heutigen Bedürfnisse längst nicht mehr ausreichend. So wurde beim Errichten der Siedlung für die ersten Grundstücke Einphasenwechselstrom angelegt. Spätere Bungalows bezogen dann schon Drehstrom über drei Phasen, wofür die Anlage auch damals schon nicht ausreichend gewesen wäre. Dies fiel jedoch offenbar jetzt erst auf.

Der Vereinsvorsitzende Friedrich Paul Müller warf den betroffenen Pächtern in einem Schreiben im Oktober 2020 unerlaubte Hausanschlüsse vor und forderte einen Rückbau auf Einphasenstrom bis Ende April 2021. In dem Brief heißt es: „Stromkreise, an denen Drehstromhausanlagen hängen, werden dann abgeschaltet, bis die betreffenden Hausanschlüsse von ihren Besitzern umgerüstet sind.“

Vorsitzender schließt Investition aus

Seitdem suchten die Vereinsmitglieder mehrmals klärende Gespräche mit ihrem Vorsitzenden, denn die wollen keinen Rückschritt in der Stromversorgung. Stattdessen drängen sie auf eine Erneuerung der Technik. Solch einen Schritt verweigert Friedrich Paul Müller jedoch. „Das würde viel zu kostspielig und ich bleibe dann auf den Kosten sitzen, wenn Pächter dies nicht zahlen wollen oder können“, meint der Vereinsvorsitzende. Als Investitionsrahmen nennt er einen Betrag über 500 000 Euro für einen neuen Trafo und neue Anschlüsse an die Häuser. „Dann müsste jeder Pächter über 5000 Euro aufbringen“, so Müller.

Pächter wollen in Zukunft investieren

Die Pächter hingegen wollen investieren. „Wir müssen ja auch an die Zukunft denken“, sagt ein betroffener Anlieger, der zum Schutz seinen Namen nicht genannt haben möchte. Ihren Standpunkt würden die Vereinsmitglieder gerne in einer Mitgliederversammlung vertreten. Doch haben sie das Gefühl, dass eine Versammlung bewusst verhindert oder hinausgezögert wird. Weder in diesem Jahr, noch im letzten Jahr fand eine in der Satzung festgeschriebene Mitgliederversammlung statt. Sogar mit einer Unterschriftenaktion forderten die Mitglieder eine Versammlung ein. „Es ging wegen Corona nicht und die andere Versammlung musste ich absagen, da ich meine Impfung bekam“, rechtfertigt sich Friedrich Paul Müller.

Keine Stromabschaltung, aber rechtliche Schritte

Seine Androhung, den Pächtern den Strom abzuschalten, wenn sie ihre Anschlüsse nicht zurückbauen, nahm er im Gespräch mit der OSTSEE-ZEITUNG jedoch zurück. „Das kann ich gar nicht. Ich werde jedoch rechtliche Schritte einleiten“, sagte Müller, der in Schwäbisch Hall zu Hause ist und von dort die Belange des Vereins leitet.

Die Mitglieder wollen nun ihrerseits mit Hilfe eines Anwalts ihr Recht auf eine Mitgliederversammlung durchsetzen, um dann über eine Erneuerung der Stromversorgung beraten zu können. Eine Gefahr gehe von der Anlage derzeit zwar nicht aus, aber der Trafo wird früher oder später aufgrund von Überlastung oder Überalterung seine Arbeit einstellen, schätzt ein Fachmann ein, der die Investitionskosten außerdem erheblich geringer einstuft. Auch ohne das Abklemmen vom Stromnetz könnten damit die Lichter in der Bungalow-Siedlung ausgehen.

„Wir wollen doch eigentlich alle nur unsere Ruhe und unseren Frieden und die Zeit hier genießen“, sagt eine Pächterin. „Es gibt hier auch so viele ältere Menschen, die dem einfach nicht gewachsen sind“, berichtet sie und hofft auf Verständnis und baldige Gespräche mit dem Vereinsvorsitzenden.

Von Wenke Büssow-Krämer