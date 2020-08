Stralsund

Ein großer Stromausfall hat am vergangenen Freitag das Leben in der Hansestadt zeitweise lahmgelegt. Laut Angaben der Stralsunder Stadtwerke SWS waren verschiedene Stadtteile betroffen. Darunter die Kniepervorstadt, Knieper Nord, Viermorgen, Grünhufe, Vogelsang und Teile in der Innenstadt. In einer Pressemitteilung der SWS Energie GmbH vom Montagnachmittag wird auch die Ursache aufgeklärt.

So hätte um 18.35 Uhr ein technischer Defekt im Umspannwerk Knieper dazu geführt, dass insgesamt 6500 private Haushalte und Gewerbetreibende plötzlich ohne Strom waren.

Ursache war nicht vorhersehbar

Für den zuständigen Netzbetreiber, die SWS Netze GmbH, ein Unternehmen der Stadtwerke Stralsund, handelt es sich um eine nicht vorhersehbare Ursache. Die laut eigenen Angaben des Unternehmens jedoch in kürzester Zeit durch entsprechende Umschaltmaßnahmen behoben werden konnten.

Dort heißt es weiter: „Durch interne Überwachungssysteme sowie Meldungen über die Störungshotline war der Stromausfall sofort bekannt. Während des Stromausfalls kam es auch bei der Störungshotline zu technischen Problemen, sodass einige Betroffene diese nicht erreichten.“ Das Unternehmen will daher jetzt die Sicherstellung einer voll funktionstüchtigen Notfall-Hotline überprüfen und das weitere Vorgehen mit den entsprechenden Partnern und Dienstleistern besprechen.

Weniger als fünf Minuten Unterbrechung

Der lange Stromausfall ist für das Stralsunder Gebiet ungewöhnlich. Den Quellen der Bundesnetzagentur (BNetzA) ist zu entnehmen, dass in 2018 im bundesweiten Durchschnitt 13,91 Minuten eine Versorgungsunterbrechung im Strom pro Anschluss und Jahr ermittelt wurde. Für das Stralsunder Netzgebiet liegt von der BNetzA ein Bescheid vor, der die Netzzuverlässigkeit im Niederspannungs- und Mittelspannungsnetz bestätigt.

Die dabei ermittelte Unterbrechungsdauer von weniger als fünf Minuten, liegt somit weit unter dem Bundesdurchschnitt. Die Stadtwerke wollen die Ausfallsicherheit weiter zu erhöhen. Mit jährlich über einer Million Investitionskosten werden bestehende Stromtrassen modernisiert und erweitert.

2011 waren 7000 Haushalte ohne Strom

Trotz aller Vorsorge kann kein Energieunternehmen externe Einflüsse voraussehen oder technische Defekte zu 100 Prozent ausschließen. Gefahrenquellen sind meist extreme Witterung oder Beschädigungen der Leitungen durch Dritte. Einen größeren Stromausfall erlebten viele Stralsunder zuletzt im Dezember 2011. Damals waren gleich rund 7000 Haushalte betroffen. Auch damals hatte ein technischer Defekt den Stromausfall ausgelöst.

