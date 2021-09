Stralsund

Müssen müssen wir alle mal. Und wer am Fischmarkt in Stralsund entlang schlendert, einen gewissen Druck verspürt, wird sich freuen, auf Höhe der Weißen Flotte ein Schild mit dem Hinweis auf ein WC zu entdecken – mit Pfeil in Richtung Süden.

Nur, wie viele Meter es bis zum nächsten Punkt der körperlichen und zumeist auch seelischen Erleichterung sind, steht da nicht. Mir fällt auf den nächsten 30 Kilometern auch kein öffentlicher ein. In Greifswald vielleicht?

Freilich gab’s mal 30 Meter entfernt neben dem Parkplatz am Fischmarkt eine Pissoir mit 50-Cent-Schlitz, aber das ist lange her. Jetzt stehen dort Wohnhäuser. Ich glaube nicht, dass die dortigen Mieter über klingelnde Passanten erfreut wären. Nun, es bleibt der Umweg über die Hafeninsel, wo es zumindest ein Container-Klo gibt.

Aber dann sollte endlich mal einer das Schild am Fischmarkt korrigieren. Und Betroffene stünden dann nicht mehr so unter Druck, hätten zumindest ein wirkliches Ziel vor den Augen, dass nicht erst in der nächsten Hansestadt in Richtung Süden zu finden ist.

Von Jens-Peter Woldt