Sein Leben in Syrien liegt schon etliche Jahre zurück. Mohamad A. lebt seit 2016 in Deutschland. Seine Heimatstadt Deir Azzor musste er verlassen. Für ihn ist Stralsund zu einer neuen Heimat geworden. Seit August 2019 hat er in der Hansestadt auch einen Job. „Ich bin Kulturvermittler, arbeite an drei verschiedenen Schulen“, sagt er. Sein Arbeitgeber ist der Internationale Bund (IB). Die Aufgaben umfassen Sprach- und Kommunikationstraining, Streitschlichtung, Demokratievermittlung und Hilfestellung im Integrationsprozess. Sein Job wird in Vorpommern immer wichtiger. „An den Schulen, wo ich tätig bin, haben zwischen fünf und 25 Prozent der Schüler eine Migrationsgeschichte“, sagt er.

Syrische Gemeinschaft zählt mehr als 1000 Personen in Stralsund

Viele davon würden aus aus dem arabischen Kulturraum stammen. Ein Blick auf die Zahlen bestätigt diesen Aspekt. Von den rund 60 000 Menschen, die in der Hansestadt Stralsund gemeldet sind, hatten 2020 rund 3900 Menschen einen Migrationshintergrund. Die größte Gruppe davon hat syrische Wurzeln. Dabei handelt es sich um immerhin 1200 Menschen. „Die Kinder aus den geflüchteten Familien haben durch den Krieg oft ihre Grundschuljahre verloren“, sagt Mohamad A.. „Sie mussten das jetzt erstmal aufholen. Das kommt zu den sprachlichen und kulturellen Hürden zusätzlich hinzu.“

Kinder vertrauen sich dem Kulturvermittler an

Ihm würden die Kinder viel Vertrauen entgegenbringen. „Vielleicht liegt es daran, dass ich selber noch relativ jung bin“, sagt der 26-Jährige. „Meine Erfahrungen als ausgebildeter Sportlehrer helfen mir bei den sozialen Aufgaben sicher auch. Als Kulturvermittler bin ich aber für alle Schüler da. Die interkulturellen und die sozialpädagogischen Themen mischen sich oft. Die Kinder kommen auch zu mir bei familiären Problemen – oder wenn sie einfach nur ’Schmetterlinge im Bauch’ haben.“

Mohamad lernt täglich selbst noch dazu

Als Syrer ist er selbst mit der arabischen Kultur aufgewachsen, kennt sich daher bestens aus. „Typisch ist der enge Familienzusammenhalt“, sagt er. „Es gibt auch eine andere Auffassung von Erziehung als hierzulande. Zum Beispiel sind Freundschaften zwischen Jugendlichen beiderlei Geschlechts im Sinne vorehelicher Kontakte nicht so erwünscht. In Syrien gibt es an den Schulen getrennte Klassen für Jungs und Mädchen.“ In Deutschland würde er immer noch viel über das moderne Erziehungswesen hinzulernen.

Aus seiner Sicht kommt den Schulen in Stralsund eine zentrale Rolle bei der Integration zu. „Ein lustiger Moment ist manchmal, wenn ich im Lehrerzimmer bin und die Kollegen deutsche Sprichwörter benutzen, deren Bedeutung ich nicht verstehe. Sie erklären es mir dann, und ich kann mitlachen. Zum Beispiel die Redewendung: ’Mühsam nährt sich das Eichhörnchen’.“

Wie Mohamad über Integration denkt

Doch Integration ist kein einfacher Prozess. „Manche Zugewanderte haben vielleicht Angst davor, sich zu integrieren, weil sie denken, dadurch ihre eigene Kultur und Muttersprache zu verlernen“, sagt Mohamad A.. Seine Botschaft zur Integration: „Man muss versuchen, seine Ängste zu überwinden – vor der fremden Sprache, der anderen Kultur, der anderen Mentalität – und immer wieder mit Vertrauen auf die Leute zugehen.“ Dazu kennt er wiederum ein passendes, syrisches Sprichwort. Es heißt: „Besser ein herzliches Willkommen als eine Einladung zum Essen“, so Mohamad A..

Der 26-Jährige findet, dass sich Stralsund über die Jahre hinweg zum Positiven hin entwickelt hat. „Ich finde, das Wetter hat sehr verändert, seitdem die Geflüchteten hier sind. Wir haben das sonnige Klima mitgebracht“, sagt er – und hofft für alle auf einen schönen Sommer. „Toi toi toi“, scherzt Mohamad A.. „Diesen Brauch, auf Holz zu klopfen, habe ich auch schon gelernt.“

Das Projekt „Weltpavillon“ In Stralsund leben immer mehr Nationen zusammen. Insgesamt 120 waren es im Jahr 2020. „Von den rund 60 000 Menschen, die in der Hansestadt gemeldet sind, hatten zuletzt rund 3900 Menschen einen Migrationshintergrund“, sagt Anja Schmuck, Beauftragte für Migration und Integration der Stadt Stralsund. Damit haben 6,5 Prozent der Stralsunder einen Migrationshintergrund. In MV sind es sonst nur 4,6 Prozent. Die größte Migrantengruppe in Stralsund hat syrische Wurzeln. 1200 Menschen sind es ungefähr, die zweitgrößte Gruppe kommt mit ungefähr 300 Menschen aus Polen. Damit die unterschiedlichen Nationen einander näherkommen, hat die Hansestadt Stralsund zusammen mit dem „Weltpavillon“ im vergangenen Jahr ein Vernetzungsprojekt gestartet. Im Mittelpunkt stand dabei ein Aktionsstand auf dem Alten Markt in Stralsund. Mit kreativen Impulsen kam es dort zu einem interkulturellen Dialog mit Besuchern aus Syrien, Kambodscha, Afghanistan, Russland, Georgien, Palästina, Australien, Kuba, Marokko und auch den Niederlanden. Mit einem digitalen Interviewtag wurde das Projekt 2021 fortgesetzt: Unter anderem schilderten hier Menschen aus Stralsund mit Migrationsgeschichte ihre Erlebnisse. Herausgekommen sind dabei die spannenden und individuellen Erzählungen von der Zahnmedizin-Studentin Nourulhuda K. und dem Kulturvermittler Mohamad A.. Mehr Infos zum Projekt finden Sie im Internet unter www.weltpavillon.de.

