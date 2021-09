Stralsund

Nach einem Einbruch in einen Stralsunder Imbiss Samstagnacht konnte die Polizei den Täter schnappen. Laut Polizei hatte ein Anwohner gegen 01:50 Uhr den Einbruch in einen Imbiss in der Heilgeiststraße gemeldet.

Als die Polizei eintraf, war der Täter bereits auf einem Fahrrad geflüchtet. Die Schaufensterscheibe des Ladens wurde beschädigt, der Sachschaden beträgt etwa 1000 Euro. Aus dem Geschäft selbst wurde nichts entwendet.

Dank Hinweisen von Anwohnern konnte die Polizei den Täter kurz darauf im Tribseer Damm fassen. Der deutsche Jugendliche hatte einen Atemalkohol von 1,7 Promille. Gegen ihn wird nun wegen Verdacht des besonders schweren Falls des Diebstahls und der Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

Von Kira Schmidt